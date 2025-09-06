SSC CGL 2025: जल्द जारी होगा कर्मचारी चयन आयोग का एडमिट कार्ड, ऐसे करें डाउनलोड

SSC CGL Admit Card 2025: SSC (कर्मचारी चयन आयोग) जल्द ही SSC CGL 2025 का एडमिट कार्ड जारी कर सकता है. इस परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार अपना हॉल टिकट SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे. CGL 2025 (टियर-I) परीक्षा 12 से 26 सितंबर 2025 तक होगी. परीक्षा हर दिन (शनिवार और रविवार को भी) आयोजित होगी.

यहां चेक करें परीक्षा पैटर्न

इस परीक्षा में 100 प्रश्न, कुल 200 अंक के होंगे. इस परीक्षा में चार सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे. इस परीक्षा में सामान्य बुद्धि और तर्क, सामान्य जागरूकता, मात्रात्मक योग्यता और अंग्रेजी के सवाल पूछे जाएंगे. परीक्षा एक घंटे का होगा. हर गलत उत्तर पर 0.50 अंक कटेंगे. अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर बाकी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे. अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन को छोड़कर सारे प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी दोनों में होंगे.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती अभियान के माध्यम से 14,582 पद भरे जाएंगे. इस पोस्ट के लिए पंजीकरण 9 जून से 4 जुलाई 2025 तक हुआ था. परीक्षा सिटी स्लिप पहले ही वेबसाइट पर जारी कर दी गई है. परीक्षा के किसी भी चरण की कॉपी री-चेक / री-वैल्यूएशन नहीं होगी। इस पर किसी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाएं.

होम पेज पर लॉगिन लिंक पर क्लिक करें.

वहां रोल नंबर/डिटेल भरें.

आपको एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखेगा.

उसे डाउनलोड कर लें और एक प्रिंट निकाल लें.

