UP Board Topper: इतने सालों में कोई नहीं तोड़ पाया इस छात्रा का रिकॉर्ड, ये है यूपी बोर्ड 10वीं की टॉप स्कोरर, साइंस और मैथ्स में मिले थे इतने मार्क्स

UP Board Class 10th Top Scorrer: यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं के छात्रों को अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार है. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आज दोपहर 12:30 बजे हाई स्कूल के नतीजे जारी करेगा. परिणामों के साथ-साथ टॉपर्स के नाम भी जारी किया जाएंगे. इस बीच आइए जानते है कि साल 2010 से 2023 तक हुई बोर्ड परीक्षाओं में कौन-सा स्टूडेंट टॉप स्कोरर रहा है. बता दें कि साल 2016 में यूपी बोर्ड हाईस्कूल में सौम्या पटेल ने 98.67 फीसदी यानि 592 अंक हासिल टॉप किया था. इतने सालों में अभी तक सबसे हाई स्कोर सौम्या का ही रहा है.

सौम्या उत्तर प्रदेश के रायबरेली के विद्याभोग पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा थीं. साल 2016 में जब सौम्या ने यूपी बोर्ड की परीक्षा में टॉप किया था, तब उन्होंने अपनी सफलता का मूलमंत्र बताया था. सौम्या ने कहा, 'जितना भी पढ़ो, ध्यान से पढ़ो '. 'रिवीजन करते रहें ताकि पि‍छली चीजें भूल न जाएं. सवालों की प्रैक्टिस करते रहें. सौम्या के माता-पिता 12वीं पास हैं, पिता किसान हैं. उन्होंने कहा था कि मेरे माता-पिता ने हमेशा मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया. मेरा घर लखनऊ रोड पर रायबरेली से थोड़ा दूर सरांवा गांव अमावां में है. वहां बेहतर स्कूल नहीं है इसलिए वहां से 22 किमी दूर बुआ के पास रहकर पढ़ाई करती हूं.'

साइंस और मैथ्स में इतने अकं लाईं थी सौम्या

सौम्या ने विज्ञान में 100%, हिंदी और इंग्लिश में 99%, और गणित में 98 अंक हासिल किए थे. सौम्या रायबरेली जिले के सरवन गांव की रहने वाली हैं और एक किसान रमेश चंद्र चौधरी की बेटी हैं. उन्होंने 600 में से 592 अंक प्राप्त करके न सिर्फ अपने जिले में, बल्कि पूरे बोर्ड में टॉप किया था. सौम्या ने बताया था कि उनका सपना आईएएस अधिकारी बनने का है. उन्होंने यूपीएससी टॉपर टीना डाबी की कहानी पढ़ी थी, जिससे उन्हें काफी प्रेरणा मिली. सौम्या का कहना है, “हर छात्र का अपना एक सपना होता है, और मेरा सपना है कि मैं एक आईएएस अधिकारी बनूं ताकि किसानों की समस्याओं का हल निकाल सकूं.”

सौम्या ने अपनी पढ़ाई गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल से शुरू की थी और पांचवीं तक वहीं पढ़ीं. इसके बाद वे अपनी पढ़ाई के लिए रायबरेली शहर के पास अपनी बुआ के घर रहने लगीं और वहीं एक निजी स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई पूरी की. सौम्या बताती हैं, “पिछले एक साल से मैंने सिर्फ पढ़ाई की है. मेरे माता-पिता भले ही सिर्फ इंटरमीडिएट पास हैं, लेकिन उन्होंने और मेरे चाचा ने मुझे पढ़ाई के लिए पूरा सहयोग दिया. मैं उनकी मेहनत का फल उन्हें आईएएस बनकर दूंगी.”

How to check UP Board Result 2025:बोर्ड रिजल्ट चेक करने का तरीका क्या है?

स्टेप 1: यूपी बोर्ड रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आजतक की वेबसाइट aajtak.in पर जाएं.

स्टेप 2: होमपेज पर, 'बोर्ड रिजल्ट' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: यहां 'यूपी बोर्ड 10वीं रिजल्ट 2025' या 'यूपी बोर्ड 12वीं रिजल्ट 2025' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 4: अब अपना रोल नंबर और सुरक्षा कोड दर्ज करके सबमिट पर क्लिक करें.

स्टेप 5: आपका यूपी बोर्ड का रिजल्ट स्क्रीन पर खुल जाएगा, इसे चेक करें.

स्टेप 6: अपनी प्रोविजनल मार्कशीट डाउनलोड करें और आगे के लिए प्रिंटआउट लेकर अपने पास रख लें.

यूपी बोर्ड 10वीं परीक्षा पास करने के लिए, आपको कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे. इसका मतलब है कि 100 अंकों के पेपर में आपको कम से कम 33 अंक प्राप्त करने होंगे. यूपी बोर्ड रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक यूपीएमएसपी की आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in या upresults.nic.in पर एक्टिव किया जाता है.