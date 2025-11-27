रेलवे में अप्रेंटिसशिप का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. अगर आप रेलवे के साथ अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे (उत्तरी रेलवे) ने 4,000 से भी ज्यादा सीटों के लिए अप्रेंटिस की शानदार भर्ती निकाली है. तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है आवेदन.

कितने पदों पर होगी भर्ती

इस भर्ती के माध्यम से कुल 4,116 पोस्ट भरें जाएंगे. इसके लिए आवेदन 25 नवंबर 2025 से शुरू हो गए हैं. यह भर्ती मेरिट (अंकों )के आधार पर होगी. जिसके लिए कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी.

किस यूनिट में कितनी वैकेंसी?

लखनऊ (LKO)1,397

दिल्ली (DLI)1,137

फिरोजपुर (FZR)632

अंबाला (UMB)934

मुरादाबाद (MBD)16

कुल- 4,116

क्या है शैक्षिक योग्यता

इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए. तकनीकी योग्यता की बात करें को आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT से) होना जरूरी है.

क्या होनी चाहिए आयु सीमा

आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.(नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.

कितना लगेगा आवेदन शुल्क

सामान्य (General)/OBC/EWS को ₹100/ रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे. SC/ST/PwBD/महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं लगेगा.

कैसे करें आवेदन

सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट appr.rrcnr.net.in पर जाएं.

होम पेज पर जाकर रजिस्टर करें, ‘Online Application’ लिंक पर क्लिक करें और अपनी बेसिक जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, आधार, जन्मतिथि आदि) भरकर रजिस्टर करें.

लॉगिन और फॉर्म भरें. रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद लॉगिन करें और फॉर्म में मांगी गई बाकी सभी जानकारी (योग्यता, पता आदि) ध्यान से भरें

सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

अपनी फोटो और हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करें.

फॉर्म को सबमिट करें और भविष्य के लिए उसका प्रिंट आउट जरूर लें.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया RRC Northern Railway की आधिकारिक वेबसाइट rrcnr.org पर जारी पूरा नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें.

