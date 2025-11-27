रेलवे में अप्रेंटिसशिप का शानदार मौका, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन, जानें डिटेल

सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है. अगर आप रेलवे के साथ अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत बड़ी खबर है. रेलवे रिक्रूटमेंट सेल (RRC), नॉर्दर्न रेलवे (उत्तरी रेलवे) ने 4,000 से भी ज्यादा सीटों के लिए अप्रेंटिस की शानदार भर्ती निकाली है. तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है आवेदन.
कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से कुल 4,116 पोस्ट भरें जाएंगे. इसके लिए आवेदन 25 नवंबर 2025 से शुरू हो गए हैं. यह भर्ती मेरिट (अंकों )के आधार पर होगी. जिसके लिए कोई भी परीक्षा नहीं ली जाएगी.
किस यूनिट में कितनी वैकेंसी?
लखनऊ (LKO)1,397
दिल्ली (DLI)1,137
फिरोजपुर (FZR)632
अंबाला (UMB)934
मुरादाबाद (MBD)16
कुल- 4,116
क्या है शैक्षिक योग्यता
इस पोस्ट पर आवेदन करने वालों के पास कम से कम 50% अंकों के साथ 10वीं कक्षा (मैट्रिकुलेशन) या इसके समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए. तकनीकी योग्यता की बात करें को आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI सर्टिफिकेट (NCVT/SCVT से) होना जरूरी है.
क्या होनी चाहिए आयु सीमा
आपकी उम्र 15 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए.(नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.
कितना लगेगा आवेदन शुल्क
सामान्य (General)/OBC/EWS को ₹100/ रुपये आवेदन शुल्क लगेंगे. SC/ST/PwBD/महिला उम्मीदवारों को कोई शुल्क नहीं लगेगा.
कैसे करें आवेदन