scorecardresearch
 

Feedback

ये हैं भारत के टॉप बिजनेस स्कूल, QS रैंकिंग में ये तीन संस्थान आगे

क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिज़नेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 में भारत ने एक बार फिर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। इस साल कुल 14 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है, जिनमें से तीन आईआईएम टॉप 100 में शामिल हुए हैं.

Advertisement
X
बिजनेस स्कूल के मामले में IIM इंदौर की रैंकिंग सुधरी है. (Photo: freepik)
बिजनेस स्कूल के मामले में IIM इंदौर की रैंकिंग सुधरी है. (Photo: freepik)

India's Top Business School: अगर आप मेनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है कि भारत में कौन-सी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में टॉप पर हैं. क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिज़नेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 में भारत के 14 संस्थानों ने जगह बनाई है. आईआईएम के तीन कॉलेज ने टॉप 100 में जगह बनाई है. आईआईएम बैंगलुरु को इस लिस्ट में 52वां स्थान मिला है. वहीं, आईआईएम अहमदाबाद 58वें स्थान पर है. आईआईएम अहमदाबाद 64वें पर है.

उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म, क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS),  हर साल दुनिया भर के विश्वविद्यालय की रैंकिंग करती है. QS यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट, पढ़ाई, विविधता और डिसीजन मेकिंग के आधार पर रैंकिंग तय करता है.

पहले नंबर पर कौन-सा बिजनेस स्कूल?

सम्बंधित ख़बरें

Doctors examining women at health camp
आज से 2 अक्टूबर तक देशभर में चलेगा ये बड़ा अभियान, पीएम मोदी ने की शुरुआत 
parking tender online process
Parking का ठेका कैसे लें? जानें इसके टेंडर का Process 
मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल या प्राइवेट कॉम्प्लेक्स अपनी पार्किंग का ठेका खुद निजी स्तर पर देते हैं. (Photo: Freepik)
कैसे मिलता है पार्किंग का ठेका? कौन भर सकते हैं टेंडर, समझिए पूरा प्रोसेस 
gold price vs silver price
Gold-Silver Price: सोना सस्ता... चांदी ने बनाया रिकॉर्ड 
cbse 2026 rules for marks and attendace exam
CBSE Rules 2026: 75% अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स ज़रूरी 

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर अपना दबदबा बनाए हुए है. पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय स्थित व्हार्टन स्कूल को 2020 के बाद पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एमबीए प्रोग्राम का दर्जा दिया गया है. हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल दूसरे स्थान पर है, जबकि एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने तीसरा स्थान हासिल किया है.

आईआईएम इंदौर की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले सुधरी है, जबकि आईआईएम कोझीकोड और आईआईएम उदयपुर पिछले साल की तुलना में नीचे खिसक गए हैं.

2026 की लिस्ट में टॉप पर अमेरिकी और यूरोपीय बिज़नेस स्कूलों का नाम है. व्हार्टन, हार्वर्ड और एमआईटी के साथ, एचईसी पेरिस और लंदन बिज़नेस स्कूल भी शीर्ष छह में शामिल हैं. ऑक्सफ़ोर्ड का सैड बिज़नेस स्कूल पिछले वर्ष की सूची में 19वें स्थान से 2025 में 12वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्पेन का आईईएसई बिज़नेस स्कूल 10वें स्थान से खिसककर 15वें स्थान पर आ गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement