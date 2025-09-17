ये हैं भारत के टॉप बिजनेस स्कूल, QS रैंकिंग में ये तीन संस्थान आगे

India's Top Business School: अगर आप मेनेजमेंट की पढ़ाई करना चाहते हैं तो यह जानना जरूरी है कि भारत में कौन-सी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में टॉप पर हैं. क्यूएस ग्लोबल एमबीए और बिज़नेस मास्टर्स रैंकिंग 2026 में भारत के 14 संस्थानों ने जगह बनाई है. आईआईएम के तीन कॉलेज ने टॉप 100 में जगह बनाई है. आईआईएम बैंगलुरु को इस लिस्ट में 52वां स्थान मिला है. वहीं, आईआईएम अहमदाबाद 58वें स्थान पर है. आईआईएम अहमदाबाद 64वें पर है.

उच्च शिक्षा विश्लेषण फर्म, क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS), हर साल दुनिया भर के विश्वविद्यालय की रैंकिंग करती है. QS यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट, पढ़ाई, विविधता और डिसीजन मेकिंग के आधार पर रैंकिंग तय करता है.

पहले नंबर पर कौन-सा बिजनेस स्कूल?

वैश्विक स्तर पर, संयुक्त राज्य अमेरिका टॉप पर अपना दबदबा बनाए हुए है. पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय स्थित व्हार्टन स्कूल को 2020 के बाद पहली बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एमबीए प्रोग्राम का दर्जा दिया गया है. हार्वर्ड बिज़नेस स्कूल दूसरे स्थान पर है, जबकि एमआईटी स्लोन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने तीसरा स्थान हासिल किया है.

आईआईएम इंदौर की रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले सुधरी है, जबकि आईआईएम कोझीकोड और आईआईएम उदयपुर पिछले साल की तुलना में नीचे खिसक गए हैं.

2026 की लिस्ट में टॉप पर अमेरिकी और यूरोपीय बिज़नेस स्कूलों का नाम है. व्हार्टन, हार्वर्ड और एमआईटी के साथ, एचईसी पेरिस और लंदन बिज़नेस स्कूल भी शीर्ष छह में शामिल हैं. ऑक्सफ़ोर्ड का सैड बिज़नेस स्कूल पिछले वर्ष की सूची में 19वें स्थान से 2025 में 12वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि स्पेन का आईईएसई बिज़नेस स्कूल 10वें स्थान से खिसककर 15वें स्थान पर आ गया है.

---- समाप्त ----