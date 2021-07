CBSE AI for All: पीएम मोदी ने की 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम' की घोषणा, ऐसे ले पाएंगे फायदा

CBSE AI for All Program: AI for All एक 4 घंटे का, माइक्रो लर्निंग प्रोग्राम है जो स्‍टूडेंट्स, घर पर रहने वाले माता-पिता, वर्किंग प्रोफेश्‍नल और यहां तक ​​​​कि सीनियर सिटिजन के लिए भी है. इसे दो वर्गों में बांटा गया है - AI अवेयरनेस (1.5 घंटे) और AI एप्रिसिएशन (2.5 घंटे).

