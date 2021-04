JEE Main 2021 Postponed: देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने JEE Main 2021 April परीक्षा स्‍थगित की दी है. परीक्षा के दो सेशन फरवरी और मार्च में आयोजित किए जा चुके हैं. छात्रों और अभिभावकों द्वारा लगातार उठ रही मांग के चलते NTA ने 10 दिन पहले परीक्षा स्‍थगित कर दी है. परीक्षा 27, 28 और 30 अप्रैल को आयोजित की जानी थी. एग्‍जाम की नई डेट्स की घोषणा जल्‍द की जाएगी.

केन्‍द्रीय शिक्षामंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. उन्‍होंने कहा कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्‍होंने NTA को परीक्षा स्‍थगित करने का सुझाव दिया था.

Given the current #covid19 situation, I have advised @DG_NTA to postpone the JEE (Main) – 2021 April Session.



I would like to reiterate that safety of our students & their academic career are @EduMinOfIndia's and my prime concerns right now. pic.twitter.com/Pe3qC2hy8T