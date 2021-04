School Closed: जम्मू-कश्मीर में शनिवार 17 अप्रैल को COVID-19 संक्रमण को देखते हुए, स्‍कूल शिक्षा बोर्ड BOSE द्वारा आयोजित की जा रही 11वीं की परीक्षाओं को स्‍थगित कर दिया गया. लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस, मनोज सिन्हा के ट्विटर अकाउंट से यह घोषणा की गई कि राज्‍य में बढ़ रहे संक्रमण के मामलों को देखते हुए परीक्षाएं स्‍थगित की जा रही हैं. इसके साथ ही सरकार ने सोशल गैदरिंग जैसे शादी, समारोह आदि में 200 लोगों की सीलिंग को घटाकर 100 कर दिया है. अब किसी भी सोशल गैदरिंग में अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे.

In view of #COVID19, class 11th exams have been postponed.



There will also be ceiling on gatherings and functions restricting to 100 persons from earlier 200.