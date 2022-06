Postpone NEET UG 2022: स्थगित होगी नीट परीक्षा या नहीं? CUET- JEE समेत ये एग्जाम हो रहे क्लैश, छात्र परेशान

NEET, CUET, JEE Main और EAMCET परीक्षा तारीखों का ऐलान हो चुका है. ये सभी परीक्षाएं जून, जुलाई और अगस्त में आयोजित की जा रही हैं. हर साल लाखों स्टूडेंट्स इन एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं और परीक्षा में शामिल होते हैं. लेकिन इस साल स्टूडेंट्स नीट परीक्षा देने से पहले परेशान हैं और करियर को लेकर चितिंत हैं. वजह, एक साथ कई परीक्षाएं हैं. नीट यूजी 2022 में बैठने वाले छात्र काफी समय परीक्षा तारीख कुछ दिन और टालने की मांग कर रहे हैं.

छात्र चाहते हैं उन्हें परीक्षा से पहले वाजिब समय दिया जाए. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी चिट्ठी लिखकर अपनी परेशानियां गिनवा चुके हैं. फिलहाल किसी अधिकारी या मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं आया है.

दरअसल, नीट यूजी 2022 परीक्षा 17 जुलाई 2022 को होनी है. वहीं, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (CUET) की परीक्षा तारीखों की घोषणा के बाद छात्रों की चिंता और बढ़ गई है. अंडरग्रेजुएट (UG) और पोस्टग्रेजुएट (PG) कोर्सेज में दाखिले के लिए सीयूईटी देना होगा. एंट्रेंस एग्जाम 15 जुलाई से शुरू होंगे और 10 अगस्त तक चलेंगे. इसी बीच नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट (NEET), इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (EAMCET) और जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम (JEE) 2022 की परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी.

जेईई सीजन-1 और सीजन-2 परीक्षा तारीख

जेईई मेन सीजन की परीक्षाएं 23 जून से शुरू हो चुकी हैं, जो 29 जून तक आयोजित की जाएंगी. हालांकि, असम में बाढ़ के चलते दो पेपर स्थगित किए हैं, जो बाद में आयोजित किए जाएंगे. वहीं, सीजन-2 के आवेदन 30 जून तक चलेंगे और परीक्षाएं 21 से 30 जुलाई तक आयोजित की जा सकती है.

CUET 2022 परीक्षा तारीखें

कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 की परीक्षाएं 15, 16, 19 और 20 जुलाई व 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त को आयोजित की जाएगी.

TS EAMCET एग्जाम डेट

जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद, इंजीनियरिंग एग्रीकल्चर एंड मेडिकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (EAMCET) का आयोजन 14 से 20 जुलाई 2022 तक किया जाएगा.

ऊपर बताई गई परीक्षा तारीखें और उनकी तैयारी के चलते छात्र नीट परीक्षा के लिए 40 दिन और मांग रहे हैं. छात्र ट्विटर पर #PostponeNEETUG2022, #JusticeForNEETUG हैशटैग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं. जिस पर 10 लाख से ज्यादा ट्वीट किया जा चुके हैं.