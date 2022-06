ICAI CA Exam 2022 Postponed: बड़ी खबर! इस राज्य में स्थगित हुई सीए फाउंडेशन परीक्षा, देखें जरूरी अपडेट

ICAI CA Exam 2022 Postponed: सीए फाउंडेशन एग्जाम 2022 की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) भारी बारिश और बाढ़ के हालात को देखते हुए असम केंद्र के लिए ICAI CA परीक्षा 2022 को स्थगित कर दिया है. सिलचर में 24 जून और 26 जून, 2022 को होने वाले फाउंडेशन कोर्स की परीक्षा स्थगित कर दी गई है. उम्मीदवार आईसीएआई की आधिकारिक साइट icai.org के माध्यम से आधिकारिक नोटिस देख सकते हैं.

सिलचर सिटी (असम) में बाढ़ के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है. आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, 'सिलचर सिटी (असम) में चल रही बाढ़ के कारण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा चार्टर्ड एकाउंटेंट्स फाउंडेशन परीक्षा, पेपर -1 (अकाउंटिंग के सिद्धांत और अभ्यास] और पेपर - 2 (व्यापार कानून और व्यापार पत्राचार और रिपोर्टिंग) को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है'.

आईसीएआई ने केवल सिलचर (असम) में 24 और 26 जून 2022 को आयोजित होने वाली परीक्षा स्थगित करने का फैसला लिया है. इसके अलावा सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्थारित समय से परीक्षा आयोजित की जाएगी.

Important Announcement - Postponement of Chartered Accountants Foundation Exams scheduled to be held on 24th & 26th June 2022 at Silchar (Assam) Examination Center only to mitigate the hardships caused to students due to ongoing Flood Situation.

