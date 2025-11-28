JAC 10th, 12th Board Exam Datesheet: झारखंड बोर्ड ने जारी की डेटशीट, यहां देखें पूरा टाइम टेबल

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (JAC) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की डेटशीट जारी कर दी है. कक्षा 10 की परीक्षाएं 3 फरवरी से शुरू होंगी जबकि 17 फरवरी 2026 को आखिरी पेपर होगा. इसके अलावा कक्षा 12 की परीक्षाएं 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी 2026 तक चलेंगी. जेएसी की ओर से शेड्यूल जारी होने के बाद परीक्षार्थी इसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं.

अगर टाइम की बात करें तो कक्षा 10 की परीक्षाएं पहली पाली में प्रातः 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक होंगी. वहीं, कक्षा 12 के लिए दूसरी पाली का समय दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक रहेगा. आप बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jac.jharkhand.gov.in पर जाकर टाइम टेबल डाउनलोड कर सकते हैं.

कब जारी होंगे एडमिट कार्ड?

बोर्ड की ओर से प्रवेश पत्र जारी करने की तिथि भी घोषित कर दी गई है.कक्षा 10 के लिए 16 जनवरी, जबकि कक्षा 12 के लिए 17 जनवरी 2026 से छात्रों को अपने एडमिट कार्ड मिलेंगे. लिखित परीक्षा समाप्त होने के बाद दोनों ही कक्षाओं की प्रेक्टिकल परीक्षा 24 फरवरी से 7 मार्च 2026 के बीच स्कूलों में आयोजित की जाएगी.

कब जारी होंगे रिजल्ट?

परिषद का टारगेट है कि इस बार परीक्षा के रिजल्ट अप्रैल 2026 के आखिर तक घोषित कर किए जाएंगे. ऐसे में स्कूल और टीचर्स को तय समय पर सभी काम करने होंगे.

बता दें कि साल 2025 में कक्षा 12 के लिए कुल 2,28,959 छात्र पंजीकृत हुए थे, जिनमें से 2,27,222 ने परीक्षा दी और 2,17,273 सफल रहे. कक्षा 10 में, 4,33,944 छात्रों ने नामांकन कराया, 4,31,488 परीक्षार्थी उपस्थित हुए. 2026 में भी विद्यार्थियों की संख्या अधिक रहने की उम्मीद है.

