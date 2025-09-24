CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं की Tentative Datesheet, 17 फरवरी से शुरू हो सकते हैं एग्जाम

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 2026 की कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अनुमानित तारीखें (Tentative Datesheet) घोषित कर दी हैं. आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, ये परीक्षाएं 17 फरवरी से 15 जुलाई 2026 के बीच देशभर और विदेशों में कराई जाएंगी.

बोर्ड ने बताया कि इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और स्कूलों को समय रहते योजना बनाने में मदद करना है. यह कदम विशेष रूप से इस साल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 45 लाख से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल होंगे.

परीक्षा कार्यक्रम और प्रकार

CBSE की ओर से जारी कार्यक्रम में कक्षा 10 और 12 के मुख्य परीक्षा, खेलकूद छात्रों (Class 12) के लिए विशेष परीक्षाएं, कक्षा 10 की द्वितीय बोर्ड परीक्षा और कक्षा 12 की पूरक परीक्षा शामिल हैं. बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य परीक्षाओं के साथ-साथ प्रायोगिक कार्य, मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं की जांच और परिणाम प्रक्रिया भी समय पर पूरी की जाएगी ताकि छात्रों के परिणाम देर न हों.

यहां देखें पूरी डेटशीट

45 लाख छात्र देंगे परीक्षा

2026 में लगभग 45 लाख उम्मीदवार 204 विषयों में परीक्षा देंगे. इसमें न केवल भारत के विभिन्न राज्यों से छात्र शामिल होंगे, बल्कि 26 अन्य देशों से भी विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे. यह CBSE की वैश्विक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता को दर्शाता है. बोर्ड ने यह भी बताया कि इस बड़े पैमाने की तैयारी के लिए सभी छात्रों, स्कूलों और शिक्षकों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है.

अनुमानित तिथियां क्यों जारी की गईं

CBSE ने कहा कि बोर्ड ने तिथियों को इस तरह पहले से जारी करने का निर्णय छात्रों और शिक्षकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया है. यह अनुमानित टाइमटेबल 2025 में कक्षा 9 और 11 के रजिस्ट्रेशन डेटा के आधार पर तैयार किया गया है. बोर्ड का कहना है कि इससे छात्रों को पर्याप्त समय मिलेगा कि वे अपनी तैयारी योजनाओं को व्यवस्थित कर सकें और अध्ययन में अनुशासन बनाए रख सकें.

अपनी परीक्षा की तैयारी समय से कर सकेंगे छात्र

इस कदम के कई लाभ हैं. छात्रों को अब अपनी अध्ययन योजना समय रहते व्यवस्थित करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे विषयवार तैयारी और अभ्यास में बेहतर ध्यान दे सकेंगे. स्कूल अपने अकादमिक और प्रशासनिक कार्यों, जैसे परीक्षा संचालन और मूल्यांकन के लिए शिक्षक तैनाती की योजना पहले से बना सकेंगे. शिक्षकों को भी अपने व्यक्तिगत कार्यक्रम और छुट्टियों की योजना बनाने में स्पष्टता मिलेगी. बोर्ड ने यह बताया कि इस तरह की संरचित तैयारी और समन्वय 2026 के सत्र की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.

कब जारी होंगी परीक्षा की फाइनल डेट?

CBSE ने स्पष्ट किया कि फाइनल डेट्स परीक्षा के नजदीक ही जारी की जाएंगी. हालांकि, यह अनुमानित टाइमलाइन सभी छात्रों, स्कूलों और शिक्षकों के लिए प्रारंभिक रूपरेखा प्रदान करती है. बोर्ड ने यह भी कहा कि समय पर परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच जैसी प्रक्रियाओं को भी योजनाबद्ध तरीके से संचालित किया जाएगा.

