NTA JEE Mains 2026: एनटीए जेईई सत्र 1 और 2 का शेड्यूल जारी, कहां और कैसे करें आवेदन?

JEE Mains Registration 2026: जेईई मेन्स 2026 के लिए सत्र 1 की रजिस्ट्रेशन तिथि एनटीए (राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी) जल्द ही जारी कर सकती है. तिथि घोषित होने के बाद उम्मीदवार jeemain.nta.nic.in वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. एनटीए पहले ही जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 और 2 की परीक्षा की तारीखें जारी कर चुका है.

कैसे करें जेईई मेन्स रजिस्ट्रेशन 2026

1. आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.

2. होम पेज पर, JEE Main 2026 के लिए पंजीकरण करने हेतु लिंक पर क्लिक करें.

3. अपना पंजीकरण कराने के लिए विवरण दर्ज करें.

4. अपने खाते में लॉग इन करें.

5. आवेदन पत्र भरें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

6. सबमिट पर क्लिक करें और पेज डाउनलोड करें.

7. भविष्य के संदर्भ के लिए इसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.

जेईई मेन्स 2026 के लिए पंजीकरण शुरू हो गया है.

इस परीक्षा में दो पेपर होते हैं — पेपर 1: बीई/बी.टेक कोर्स में दाखिले के लिए होता है. इसके जरिए एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई और अन्य सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. यह परीक्षा जेईई एडवांस (आईआईटी में दाखिले) के लिए भी जरूरी है. पेपर 2: देश के कॉलेजों में बी.आर्क (आर्किटेक्चर) और बी.प्लानिंग कोर्स में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है.

दो सत्र में होगी परीक्षा

सत्र 1 परीक्षा 21 - 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी, और सत्र 2 1 से 10 अप्रैल, 2026 के बीच आयोजित किया जाएगा.

जेईई मेन्स परीक्षा में दो पेपर होते हैं:

पेपर 1: यह परीक्षा बीई/बी.टेक कोर्स में दाखिले के लिए होती है. इसके जरिए एनआईटी, आईआईआईटी, सीएफटीआई और अन्य सरकारी या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेजों में प्रवेश मिलता है. यह परीक्षा जेईई एडवांस (आईआईटी में प्रवेश) के लिए भी जरूरी होती है. पेपर 2: यह परीक्षा बी.आर्क (आर्किटेक्चर) और बी.प्लानिंग (प्लानिंग) कोर्स में दाखिले के लिए आयोजित की जाती है.

परीक्षा दो पालियों में होने की संभावना

दोनों सत्रों के लिए परीक्षा दो पालियों में आयोजित होने की संभावना है. पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी.

सत्र 1 परीक्षा कब आयोजित की जाएगी?

जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 की परीक्षाएं 21 से 30 जनवरी, 2026 के बीच आयोजित की जाएगी. एनटीए के अनुसार, जेईई मेन्स 2026 सत्र 1 आवेदन जमा करने की प्रक्रिया अक्टूबर 2025 से शुरू होगी.

कहां करें रजिस्ट्रेशन

जेईई मेन्स पंजीकरण 2026 लाइव समाचार: जेईई मेन्स 2026 के लिए पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर किए जाएंगे.

