हिमाचल प्रदेश बना देश का पूर्ण साक्षर राज्य, 99.3% लोग हैं पढ़े लिखे

हिमाचल प्रदेश ने 99.3 प्रतिशत साक्षरता दर हासिल कर ली है, जिससे यह पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है. यह जानकारी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उल्लास मेला 2025 के उद्घाटन के दौरान अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर की है. मुख्यमंत्री बताते हैं कि आजादी के समय हिमाचल की साक्षरता दर सिर्फ 7 प्रतिशत थी.

मुख्यमंत्री बताते हैं कि हिमाचल अब छात्र-शिक्षक अनुपात के मामले में देश में पहले स्थान पर है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बता रही है. यह उपलब्धि दशकों से चल रहे प्रयासों का परिणाम है, जिनका उद्देश्य शिक्षा को बढ़ाना और टीचिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना रहा है.

मॉडर्न जरूरतों को किया जाएगा पूरा

मुख्यमंत्री बताते हैं कि राज्य सरकार शिक्षा क्षेत्र में आधुनिक जरूरतों के अनुसार सुधार लाती रहेगी. सरकारी संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदलने की योजना बनाई जा रही है. सभी छात्रों के लिए सीखने की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के तरीकों को लागू किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री ने बताई स्कूल के ड्रॉप आउट में कमी

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल ने स्कूल छोड़ने की दर को लगभग शून्य तक ला दिया गया है. यह लगातार नीतियों में किए गए सुधारों, स्कूलों में निवेश और शिक्षा पर ध्यान देने से संभव हुआ है.

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) द्वारा जारी 2023-24 के पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के मुताबिक, भारत की कुल साक्षरता दर 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 80.9% है, जबकि 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए यह दर 79.7% है.

अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास को लगातार जारी रखा जाएगा, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके और राज्य साक्षरता और शैक्षिक परिणामों को आगे बढ़ाया जा सके.

