हरियाणा में कब घोषित होंगे TGT-PGT परीक्षा के नतीजे? ये हो सकती है तारीख

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड (BSEH) आज हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा (HTET) के नतीजे घोषित नहीं करेगा. द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, BSEH के अध्यक्ष ने पुष्टि की कि नतीजे अगले हफ्ते घोषित किए जाएंगे. इससे पहले, बोर्ड ने घोषणा की थी कि जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा दी उन्हें 25 और 26 अगस्त को ज़िला केंद्रों पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए आना ज़रूरी था.

हरियाणा बोर्ड के अध्यक्ष पवन कुमार ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और बायोमेट्रिक मैच न होने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार की जा रही है. बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में असफल होने वाले उम्मीदवारों के नतीजे रोक दिए जाएंगे क्योंकि ऐसे मामलों को ऐसे मामलों के रूप में माना जाएगा जहां परीक्षा किसी और ने लिखी होगी. नतीजों के अंतिम संकलन में तीन से चार दिन लगने की उम्मीद है, जिसके बाद नतीजे औपचारिक रूप से घोषित किए जाएंगे.

HTET परिणाम 2025: परिणाम जारी होने के बाद कैसे देखें?

Step 1: HBSE की आधिकारिक वेबसाइट - bseh.org.in पर जाएं.

Step 2: मुख्य टैब में HTET 2024 परिणाम पर क्लिक करें.

Step 3: 'HTET परिणाम' लिंक पर क्लिक करें.



Step 4: लॉग इन करने के लिए, उम्मीदवार को अपना पंजीकरण नंबर और जन्मतिथि संभाल कर रखनी होगी.

Advertisement

Step 5: रिजल्ट स्क्रीन पर खुलकर आ जाएगा.

यहां से डाउनलोड करें आसंर की

HTET 2025 में शामिल होने वाले उम्मीदवार अगस्त के पहले सप्ताह में आधिकारिक पोर्टल पर जाकर तीनों श्रेणियों - प्राथमिक शिक्षक (PRT), प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT), और स्नातकोत्तर शिक्षक (PGT) की उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अनंतिम उत्तर कुंजी पर आपत्तियां दर्ज करने का भी अवसर दिया जाएगा. सभी आपत्तियों की विषय विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाएगी. आपत्तियों का मूल्यांकन करने के बाद बोर्ड का निर्णय अंतिम माना जाएगा.

---- समाप्त ----