पिता शराब कारोबारी, संजय दत्त ने मांगे वोट... कौन हैं DU के नए प्रेसिडेंट आर्यन मान?

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में अध्यक्ष पद की कमान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) के उम्मीदवार आर्यन मान ने अपने नाम कर ली है. हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी और डीयू के सक्रिय छात्र नेता मान ने इस बार सब्सिडी वाले मेट्रो पास, मुफ्त वाई-फाई और उन्नत खेल सुविधाओं जैसे वादों के सहारे चुनाव लड़ा था. आर्यन मान के पिता और भाई एक सफल बिजनेसमैन हैं.

आर्यन मान DUSU के नए प्रेसिडेंट हैं. (Photo: Instagram\@aryanmaan)
DUSU Election President Aryan Maan: दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस बार विश्वविद्यालय भर के 1.55 लाख से ज़्यादा छात्रों ने मतदान दिया है. इस बेहद कड़े मुकाबले में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आर्यन मान ने प्रेसिडेंट पद पर जीत हासिल की है. डीयू के जाने माने चेहरे और छात्रों के बीच मशहूर आर्यन मान डूसू के नए प्रेसिडेंट होंगे. आइए उनके बारे में जानते हैं.

शराब की मशहूर ब्रांड के मालिक हैं पिता

आर्यन मान, मान परिवार से आते हैं, जो बिजनेस की दुनिया में जाना-माना नाम है. उनके पिता, सिकंदर मान, बेरी स्थित एडीएस ग्रुप के कार्यकारी निदेशक हैं. परिवार की पहचान मशहूर रॉयल ग्रीन शराब ब्रांड से भी जुड़ी हुई है. आर्यन के बड़े भाई, विराट मान एडीएस ग्रुप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं और रोकोब्रांड के निदेशक भी हैं. सूत्रों का कहना है कि विराट, पूरे डूसू चुनाव अभियान में आर्यन के लिए एक मज़बूत समर्थन प्रणाली रहे हैं. सोशल मीडिया पर आर्यन मान के कई वीडियोज वायरल हुए हैं, जिनमें वे महंगी और लग्जरी गाड़ियों में प्रचार करते नजर आए हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aarya Masoom Sharma (@masoomsharmaofficial)

यह भी पढ़ें: DUSU Election Result 2025 LIVE: फिर ABVP का कब्जा, "DUSU Election Result 2025 LIVE: फिर ABVP का कब्जा, सिर्फ एक पोस्ट जीत पाई NSUI... आर्यन मान बने अध्यक्ष

A post shared by Dusu 2024 (@dusu_24)

संजय दत्त और सोनी सूद ने की वोट देने की मांग

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त भी इन चुनावों आर्यन मान का प्रचार करते नजर आए. आर्यन मान ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें संजय दत्त उन्हें अपना "भतीजा" बता रहे हैं और छात्रों से उनके लिए वोट करने की अपील कर रहे हैं. इसके अलावा सोनू सूद ने भी आर्यन के लिए वोट की मांग करने के लिए वीडियो शेयर किया था.

हरियाणा के रहने वाले हैं आर्यन मान

हरियाणा के बहादुरगढ़ निवासी मान हंसराज कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हैं और वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय से पुस्तकालय विज्ञान में मास्टर्स कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों में, वे एबीवीपी के नेतृत्व वाले छात्र आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं, जिनमें फीस बढ़ोत्तरी के खिलाफ अभियान और विश्वविद्यालय के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए पहल शामिल हैं. मान एक फुटबॉल खिलाड़ी भी हैं. इस बाच डूयू चुनाव में आर्यन माने ने सब्सिडी वाले मेट्रो पास, मुफ्त वाई-फाई और उन्नत खेल बुनियादी ढांचे के वादों पर प्रचार किया है. इसके अलावा उन्होंने छात्रों से वादा किया कि वे कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटी बढ़ाएंगे और फाइनल ईयर के पीएचडी छात्रों को स्कॉलरशिप भी दिलवाएंगे.

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 के लिए मतदान गुरुवार, 18 सितंबर को संपन्न हुआ, जिसमें विश्वविद्यालय भर के 1.55 लाख से अधिक छात्रों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया. मतगणना आज, 19 सितंबर को सुबह 8 बजे, दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स स्टेडियम के मल्टीपर्पज हॉल में शुरू हुई. इस बेहद रोमांचक मुकाबले में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) ने आर्यन मान को अध्यक्ष पद पर जीत मिली है.

