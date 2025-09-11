scorecardresearch
 

DUSU Election: NSUI, ABVP और AISA ने की उम्मीदवारों की घोषणा, जानें किस पार्टी से कौन लड़ेंगे चुनाव

18 सितंबर को होने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनावों के लिए विभिन्न पार्टियों के छात्र विंग अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रहे हैं. इसी कड़ी में AISA-SFI ने भी अपने संयुक्त पैनल की घोषणा की है.

DUSU चुनाव को लेकर आईसा-एसएफआई ने जारी किया उम्मीदवारों का पैनल (Photo: ITG)
दिल्ली यूनिवर्सिटी में 18 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव होने वाला है. मतदान के अगले दिन यानी 19 सितंबर को मतगणना होगी. चुनाव को लेकर विभिन्न स्टूडेंट्स विंग अपने उम्मीदवारों के पैनल की घोषणा करने लगे हैं. इसी कड़ी में आइसा-एसएफआई गठबंधन ने भी गुरुवार को अपने पैनल की घोषणा कर दी. 

एनएसयूआई और एबीवीपी ने भी अपने-अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है. वहीं एक आधिकारिक बयान के अनुसार, वामपंथी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) और स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) ने इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज की छात्रा अंजलि को अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित किया है.

अध्यक्ष पद के लिए होगी महिला उम्मीदवार 
बिहार की रहने वाली अंजलि महिला सुरक्षा और छात्रावास संबंधी मुद्दों सहित कैंपस आंदोलनों में सक्रिय रही हैं. गठबंधन ने आगे कहा कि जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज से बौद्ध अध्ययन में एमए के छात्र सोहन कुमार उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ेंगे.बयान में कहा गया है कि वह छात्र सुविधाओं और मेट्रो रियायतों से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं.

मुंगेर के अभिषेक संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ेंगे
हिंदू कॉलेज में समाजशास्त्र की तृतीय वर्ष की छात्रा और डूसू चुनाव लड़ने वाली पूर्वोत्तर की पहली आदिवासी महिला उम्मीदवार अभिनंदन प्रत्यशी सचिव पद के लिए चुनाव लड़ेंगी.वहीं बिहार के मुंगेर निवासी और वर्तमान में दिल्ली में अध्ययनरत अभिषेक कुमार संयुक्त सचिव पद के लिए चुनाव लड़ेंगे.

एसएफआई-आइसा ने कहा कि यह पैनल डीयू की राजनीति में धन और बाहुबल के खिलाफ एक वैकल्पिक आवाज का प्रतिनिधित्व करता है. एसएफआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) से संबद्ध है, जबकि आइसा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन से संबद्ध है.

एबीवीपी ने भी अपने पैनल की घोषणा की
इधर, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी डूसू चुनाव के लिए अपने पैनल की घोषणा कर दी है. एबीवीपी की ओर से अध्यक्ष पद के लिए आर्यन मान, वाइस प्रेसिडेंट के लिए गोविंद तंवर, सचिव पद के लिए कुणाल चौधरी और संयुक्त सचिव के पद के लिए दीपिका झा को उम्मीदवार बनाया है. 

एनएसयूआई ने जोसलीन को बनाया अध्यक्ष पद का उम्मीदवार 
एनएसयूआई ने अध्यक्ष पद के लिए जोसलीन नंदिता चौधरी को उम्मीदवार बनाया है. वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए राहुल झांसला चुनाव लड़ेंगे. सचिव पद के लिए कबीर और संयुक्त सचिव पद के लिए लवकुश भडाना को उम्मीदवार बनाया गया है. 

