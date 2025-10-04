scorecardresearch
 

सरकारी नौकरी: DU ने फैकल्टी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन किया जारी, बिना परीक्षा होगा सेलेक्शन

दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती की अधिसूचना जारी की है. इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू होगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे.

DU की प्रोफेसर भर्ती में अप्लाई करने के लिए www.du.ac.in पर जाना होगा. (Photo: Pinterest)
दिल्ली विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है.  इसके बाद, उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन कर सकता है आवेदन. 

कितने पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती के माध्यम से सह - प्राध्यापक    35
प्रोफेसर-21
कुल पदों की संख्या- 56

यहां चेक करें शैक्षणिक योग्यता

DU की प्रोफेसर भर्ती में अप्लाई करने के लिए www.du.ac.in पर जाना होगा.
प्रोफेसर के पद के लिए चाहिए ये डिग्री

प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री.
इसके अतिरिक्त, मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक.
कम से कम 10 वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव होना चाहिए.
कम से कम 10 शोध प्रकाशन प्रकाशित होने चाहिए.
न्यूनतम 120 शोध अंक आवश्यक हैं.

सह - प्राध्यापक:
प्रासंगिक विषय में पीएचडी की डिग्री
मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक हैं.
कम से कम 8 वर्ष का शिक्षण या अनुसंधान अनुभव
यूजीसी के अनुसार न्यूनतम 7 शोध प्रकाशन और कम से कम 75 शोध अंक.

कैसे होगा सेलेक्शन
इस पोस्ट के लिए सेलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर होगा. 

कितना मिलेगा वेतन:
अगर आपका सेलेक्शन इस पोस्ट के लिए होता है तो डीयू और यूजीसी के मानदंडों के अनुसार सैलरी दी जाएगी. 

कितना लगेगा आवेदन शुल्क 
सामान्य: 2000 रुपये
ओबीसी, ईडब्ल्यूएस: 1500 रुपये
एससी, एसटी: 1000 रुपये
दिव्यांगजन: 500 रुपये

कैसे करना होगा आवेदन

  • आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर जाएं.
  • होम पेज पर जाकर जॉब और करियर पर क्लिक करें
  • ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें.
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.
  • आवश्यक विवरण दर्ज करें.
  • फॉर्म जमा करें और उसका प्रिंट आउट अपने पास रखें.
  • आधिकारिक अधिसूचना लिंक.
---- समाप्त ----
