CBSE Board Exams 2021: कोरोना काल में टलेंगे या कैंसल होंगे CBSE बोर्ड एग्जाम? दुविधा में स्टूडेंट-पेरेंट्स, पूछ रहे ये सवाल

CBSE Board Exams 2021: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बीच 4 मई से आयोजित होने जा रही सीबीएसई परीक्षाओं को कैंसिल (#Cancelboardexam2021) करने की मांग जारी है. ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स में असंमजस की स्थिति बनी हुई है. सवाल उठे हैं कि क्या कोरोना काल में CBSE के एग्जाम टलेंगे या कैंसिल होंगे?

दरअसल, एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लगातार बोर्ड एग्जाम रद्द करने की मांग जारी है तो वहीं, CBSE ने एग्जाम के लिए अभी एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए हैं. जबकि तय शेड्यूल के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी हैं.

स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

देश भर में कोरोना की तेज रफ्तार के बीच ऑफलाइन मोड में सीबीएसई बोर्ड एग्जाम आयोजित किए जाने को लेकर स्टूडेट्स के साथ पैरेंट्स, टीचर्स समेत तमाम लोग खिलाफ हैं. सबका कहना है कि सुरक्षित तरीके से परीक्षा करवाने के बारे में विचार किया जाना चाहिए.

#cancelboardexams2021#cancelboardexam2021 #boardexams2021



CBSE board exams must be cancelled at this time.



Retweet it as much as possible pic.twitter.com/Xg2nC93uPB — Akash Patel (@AkashPatelJ2023) April 12, 2021



ऑफलाइन परीक्षा का आयोजन क्यों?

स्‍टूडेंट्स और पेरेंट्स कह रहे हैं कि देश में जब कोरोना संक्रमण के मामले कम थे तब सरकार ने परीक्षाएं टालने का फैसला किया था. लेकिन अब जब स्थिति लगातार खराब हो रही है, ऐसे में सरकार छात्रों की सुरक्षा को ताक पर रख कर बोर्ड की परीक्षाएं ऑफलाइन क्यों कराना चाहती है. वहीं, अभिभावकों का ये भी कहना है कि इस मुश्‍क‍िल समय में बच्‍चों को स्‍कूल भेजना ठीक नहीं है. कोरोना संक्रमण के डर के बीच ऑफलाइन एग्जाम कैसे हो पाएंगे.

I can’t believe we are still prioritising Marks & Grades above physical & mental health.



Requesting @PMOIndia and @EduMinOfIndia to please #cancelboardexam2021 or If you have to conduct exams, than get it done through internal assessments or virtual medium. #boardexams2021 — Chandan Ray (@imchandanRay) April 12, 2021



इसके अलावा सवाल यह भी है कि अगर कोई स्टूडेंट एक या दो परीक्षा देने के बाद कोरोना संक्रमित हो जाता है तो वो अगले एग्‍जाम कैसे देगा? ऐसे में आइसोलेशन में जाने पर उसके सामने एग्‍जाम की बड़ी चिंता होगी. वहीं, यदि परीक्षा सेंटर पर अलग आइसोलेशन रूम में लक्षण वाले बच्‍चों में कोरोना है तो उनकी कांटैक्ट ट्रेसिंग कैसे की जाएगी?



कई नेताओं ने की CBSE एग्जाम कैंसिल करने की मांग

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना संक्रमण से मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए. वहीं, इससे पहले अभिनेता सोनू सूद, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी छात्रों के सपोर्ट में उतर चुके हैं. उन्होंने भी ट्विटर के जरिए 2021 में ऑफलाइन आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग की है.

Some alternative methods could be thought of. Children can be promoted this time on the basis of either an online method or internal assessment. But CBSE exams should be cancelled: Delhi CM Arvind Kejriwal#COVID19 — ANI (@ANI) April 13, 2021

महाराष्ट्र और यूपी बोर्ड ने स्थगित की परीक्षाएं

कोरोना के बढ़ते ममालों को देखते हुए उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ने बोर्ड परीक्षाएं टाल दी हैं. उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 24 अप्रैल से शुरू होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है. महाराष्ट्र की स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने स्पष्ट कहा है कि छात्रों का स्वास्थ्य हमारी पहली प्राथमिकता है. महाराष्ट्र सरकार के इस कदम से अन्य राज्यों में बोर्ड परीक्षाएं टालने की मांग उठने लगी है. इसके अलावा सोशल मीडिया पर लोग हैशटैग कैंसिल बोर्ड एग्जाम के साथ लगातार ट्वीट कर रहे हैं.

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर #cancelboardexams2021 के साथ शिक्षा मंत्रालय से बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं. तय योजना के मुताबिक सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं 4 मई से शुरू होनी हैं. CBSE डेटशीट के मुताबिक 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से 7 जून के बीच होंगी जबकि 12वीं कक्षा की एग्जान 4 मई से 15 जून के बीच आयोजित किए जाएंगे.