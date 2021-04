Board Exams Cancellation: टल जाएंगे CBSE बोर्ड एग्जाम? परीक्षाएं कैंसिल करने की मांग जारी

CBSE Board Exam 2021: कोरोना काल में ऑफलाइन आयोजित होने जा रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exams) को कैंसिल करने की मांग लगातार जारी है. स्टूडेंट्स, अभिभावकों और टीचर्स से लेकर सेलेब्रिटीज तक सभी CBSE से कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं टालने या रद्द करने की मांग कर रहे हैं. परीक्षाओं को लेकर CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स में असंमजस की स्थिति बनी हुई है. वहीं, एग्जाम के लिए अभी एडमिट कार्ड भी जारी नहीं किए गए हैं.

केजरीवाल बोले- कैंसिल किए जाएं CBSE एग्जाम

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना संक्रमण से मौजूदा हालात को देखते हुए CBSE के पेपर्स रद्द किए जाने चाहिए.

Some alternative methods could be thought of. Children can be promoted this time on the basis of either an online method or internal assessment. But CBSE exams should be cancelled: Delhi CM Arvind Kejriwal#COVID19