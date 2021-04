Board Exam 2021 Cancelled: कोरोना महामारी के बढ़ते हमले को देखते हुए महाराष्ट्र शिक्षा विभाग में बोर्ड परीक्षाएं स्‍थगित कर दी हैं. राज्य शिक्षामंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए कहा, "वर्तमान COVID-19 स्थिति को देखते हुए हमने कक्षा 10वीं और 12 वीं के लिए राज्य बोर्ड परीक्षा स्थगित कर दी हैं. वर्तमान परिस्थितियां परीक्षा आयोजित करने के लिए अनुकूल नहीं हैं. छात्रों का स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है."

शिक्षामंत्री ने ट्विटर पर कहा, "प्रोफेश्‍नल कोर्सेज़ के लिए प्रवेश परीक्षाओं की डेट्स को ध्यान में रखते हुए, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं मई के अंत तक आयोजित की जाएंगी, जबकि 10वीं कक्षा की परीक्षाएं जून में होंगी. हम स्वास्थ्य की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं. इन परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तारीखों की घोषणा जल्‍द की जाएगी."

📢 Imp Announcement: Given the current #COVID-19 situation in Maharashtra, we’ve postponed state board exams for class 10th & 12th. The present circumstances are not conducive for holding exams. Your health is our priority. #PariskhaPeCharcha #HSC #SSC #exams (1/5) pic.twitter.com/cjeRZAT7ux