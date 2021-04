CBSE Board Exams: क्या टल जाएंगे बोर्ड एग्जाम? राहुल, प्रियंका से लेकर सोनू सूद ने छात्रों के लिए जताई चिंता

CBSE Board Exams 2021 Latest News Updates: देश में बेकाबू कोरोना रफ्तार के बीच ऑफलाइन आयोजित होने जा रही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं (CBSE Board Exams) को कैंसिल करने की मांग तेजी से बढ़ती जा रही है. परीक्षाओं को लेकर स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम रद्द किए जाएं या फिर ऑनलाइन आयोजित किए जाएं. इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद अब अभिनेता सोनू सूद भी छात्रों के समर्थन में उतर गए हैं.



छात्रों के सपोर्ट में आए सोनू सूद

अभिनेता सोनू सूद (Sonu Sood) छात्रों के सपोर्ट में उतर आए हैं. उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए 2021 में ऑफलाइन आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं को कैंसिल करने की मांग की है. सोनू सूद ने कहा कि देश में एक लाख 45 हजार केस रोजाना आ रहे हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए तैयार नहीं हैं. उन्होंने कहा कि इंटरनल असेस्टेंट जैसा कोई वैकल्पिक तरीका अपनाना चाहिए. ऐसे हालात में छात्रों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है.

I request everyone to support students who are forced to appear for offline board exams in these tough times. With the number of cases rising to 145k a day I feel there should be an internal assessment method to promote them rather than risking so many lives. #cancelboardexam2021 pic.twitter.com/Taq38B0811 — sonu sood (@SonuSood) April 11, 2021

राहुल गांधी बोले- CBSE एग्जाम कराने पर दोबारा करे विचार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 4 मई से CBSE बोर्ड परीक्षाएं आयोजित कराने पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.

In the light of the devastating Corona second wave, conducting #CBSE exams must be reconsidered. All stakeholders must be consulted before making sweeping decisions.



On how many counts does GOI intend to play with the future of India’s youth? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 11, 2021

प्रियंका गांधी ने की एग्जाम कैंसिल करने की मांग

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल को पत्र लिखकर सीबीएसई बोर्ड परीक्षा (CBSE Board Exams) कैंसिल करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर भीड़-भाड़ होने से छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना असंभव होगा. प्रियंका गांधी ने कहा कि CBSE Board 2021 परीक्षाओं को या तो रद्द/रीशेड्यूल किया जाए या फिर इस प्रकार आयोजित किया जाए जिससे छात्रों को एग्‍जाम सेंटर्स पर पहुंचकर पेपर ना देने हों.

देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच छात्रों व उनके अभिवावकों ने CBSE परीक्षा 2021 को लेकर कुछ वाजिब चिंताएं जाहिर की हैं।



My letter to the Minister of Education @DrRPNishank asking him to reconsider allowing the CBSE to conduct board exams under the prevailing COVID wave. pic.twitter.com/Ai4Zl796il — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) April 11, 2021

बता दें कि पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स सोशल मीडिया पर #cancelboardexams2021 के साथ शिक्षा मंत्रालय से बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की मांग कर रहे हैं.