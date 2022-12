CBSE Class 10 Maths: कम से कम दिनों में मैथ की तैयारी में काम आएंगे ये टिप्स, अपनाएं ये स्ट्रेटजी

CBSE Class 10 Maths board exam 2023: गण‍ित विषय में अगर आपने अच्छी तैयारी की है तो ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग विषय है. मैथ की तैयारी में सबसे ज्यादा काम होता है प्रैक्ट‍िस का. अगर फॉर्मूले पर पकड़ है और प्रैक्ट‍िस की है तो आप इसमें पूरे के पूरे नंबर हासिल कर सकते हैं. एल्कॉन इंटरनेशनल स्कूल मयूर विहार में दसवीं की गण‍ित श‍िक्ष‍िका मोनी मल्ल‍िका मजूमदार से जानते हैं, मैथ की तैयारी करने का सही तरीका. किन स्मार्ट टिप्स और ट्रिक्स के इस्तेमाल से आप इस विषय की बेहतर तैयारी कर सकते हैं.

ये हैं इंपार्टटेंट टॉपिक्स

Algebraic Conditions for the number of Solutions

Graphical Method of solution of pair of Linear Equations

Quadratic Formula (Quadratic Equations)

The nth term of an Arithmetic Progressions (AP) / Sum of n terms of AP

Distance Formula/ Section Formula (Coordinate Geometry)

Trigonometric Ratios/ Trigonometric Table/ Heights & Distance (Trigonometry)

Area of Sector/ Area of Segment ( Areas related to circle)

Combination of Solids ( Surface area & Volume )

Statistics & Probability

Basic Proportionality Theorem & its applications (Triangles)

चेप्टरवाइज किस यूनिट से मिलेंगे कितने नंबर

यूनिट I: 6 मार्क्स

नंबर सिस्टम

यूनिट II: एल्जेब्रा: 20 मार्क्स

पॉलीनॉमिनल्स

पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स

Quadratic Equations

Arithmetic Progressions

यूनिट III- कोऑर्डिनेट जेमेट्री- 6 मार्क्स

यूनिट IV- जेमेट्री – 15 मार्क्स

Triangles

Circles

यूनिट V: ट्र‍िग्नामेट्री- 12 मार्क्स

यूनिट VI: मेंसुरेशन- 10 मार्क्स

एरिया रिलेटेड टू सर्कल

सरफेस एरिया एंड वल्यूम

यूनिट VII: स्टेटिक्स & प्रोबैबिलिटी- 11 मार्क्स

बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए टिप्स

बेसिक मै‍थ के लिए सर्वोत्तम स्कोर करने के लिए सूत्रों को याद किया जाना चाहिए और उन्हें कंठस्थ कर लिया जाना चाहिए. साथ ही, एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास करने से सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है. मुख्य रूप से छात्रों को गणितीय संक्रियाओं का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए और ज्यामिति अध्यायों के प्रमेयों को सीखने और लिखने का अभ्यास करना चाहिए.

मानकों के गणित के लिए, सूत्रों के अनुप्रयोग पर जोर दिया जाना चाहिए और संदर्भ पुस्तकों से अतिरिक्त प्रश्नों का लगातार अभ्यास करने की अनिवार्य आवश्यकता है.

छात्रों को योग्यता आधारित प्रश्नों और उच्च स्तरीय सोच कौशल प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. छात्रों को 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों को याद करने का भी अभ्यास करना चाहिए और आसान और तेज़ गणनाएं सीखनी चाहिए. BODMAS (कोष्ठक, का, विभाजन, गुणा, जोड़, घटाव) जैसे मूलभूत गणितीय कार्यों पर हमेशा स्पष्टता होनी चाहिए.

(CBSE की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में अब कुछ ही वक्त शेष है. देशभर में छात्र-छात्राएं इनकी तैयारी में जुट गए हैं. aajtak.in की इस खास सीरीज में इन्हीं छात्र-छात्राओं की सहूलियत के लिए प्रस्तुत हैं अलग-अलग विषयों के एक्सपर्ट्स की वो टिप्स जो उस विषय के पेपर की तैयारियों को आसान बना देंगे.)