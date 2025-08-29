अहमदाबाद: शिक्षाधिकरी ने स्कूल को भेजा फाइनल नोटिस, छात्र हत्या मामले में होगी कार्रवाई

अहमदाबाद के खोखरा में स्थित सेवेंथ डे स्कूल के दसवीं के छात्र की हत्या कर दी गई थी. इसके बाद जिला शिक्षाधिकारी से स्कूल को नोटिस जारी किया गया. इस नोटिस का जवाब ना आने के बाद शिक्षाधिकारी की तरफ से स्कूल प्रशासन को दूसरा नोटिस जारी किया गया है. जिसका जवाब 29 अगस्त 11 बजे तक देने को कहा गया है. समय में स्कूल जवाब नहीं देता है तो स्कूल प्रशासन कुछ नहीं कहना चाहता मानकर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी.

स्कूल की तरफ से दस्तावेज जमा नहीं किए गए

अहमदाबाद के जिला शिक्षाधिकारी ने सेवेंथ डे एडवैंटिस्ट स्कूल के प्रशासन से स्कूल की मान्यता समेत 15 से अधिक दस्तावेज जमा करने के आदेश दिए हैं. पहले नोटिस के बाद स्कूल प्रशासन ने जवाब नहीं देने पर दूसरा नोटिस जारी किया है.

जिला शिक्षाधिकारी द्वारा मांगे गए दस्तावेजों में स्कूल में चल रहे बारहवीं तक की क्लास के मंजूरी के प्रमाणपत्र, अतिरिक्त क्लास की नकल, ICSE बोर्ड के एफ़िलिएशन के लिए गुजरात के शिक्षा विभाग से मिली NOC, स्कूल की बीयू परमिशन, बिल्डिंग का मान्य नक्शा, ट्रस्टी डीड, ICSE बोर्ड के साथ जुड़ाव की कॉपी, स्कूल की फायर NOC, स्कूल में चल रहे क्लास में बच्चों संख्या, शिक्षकों की क्वालिफिकेशन, शिक्षकों की सैलरी की डिटेल अकाउंट नंबर के साथ, स्कूल कैंपस में चल रहे कॉलेज की संख्या और मान्यता के प्रमाणपत्र जमा कराने के आदेश दिए हैं.

कई पेरेंट्स ने स्कूल से नाम कटाया

स्कूल पर लग रहे कई आरोपों के बाद अब तक 125 अभिभावकों ने अपने बच्चों के एडमिशन आसपास की दूसरे स्कूल में कराने के लिए जिला शिक्षाधिकारी से मदद मागी है. इसके साथ ही स्कूल के अभिभावकों द्वारा अहमदाबाद नगर निगम के मेयर, कमिश्नर समेत पदाधिकारियों को आवेदन पत्र देकर मांग की है कि स्कूल में गैरकानूनी तरीके से धार्मिक कार्यक्रम हो रहे थे और कहा कि स्कूल को दी गई जमीन वापिस लेनी चाहिए.

