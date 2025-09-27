इन रानियों को दरबारियों के सामने देना पड़ा था बच्चों को जन्म... ये थी इसकी वजह

इतिहास गवाह है कि कई राजघरानों में सिंहासन के उत्तराधिकारी के ऊपर जन्म लेने से पहले से ही खतरा मंडराता रहता था. कई ऐसे राजा हुए जिनका बचपन राजदरबार के षडयंत्रों के बीच गुजरा और जान का खतरा भी पैदा हुआ. ऐसे में किसी राजकुमार का जन्म एक महत्वपूर्ण पल होता था और इसको लेकर न सिर्फ राजपरिवार में, बल्कि सभी दरबारी और प्रजा उत्साहित होने के साथ और किसी भी अनहोनी को लेकर सशंकित भी रहते थे.
फ्रांस और रूस जैसे देशों में रानियों के लिए बच्चे पैदा करना एक महत्वपू्र्ण और दुरूह कार्य था. शादी होने के बाद से ही उन पर वारिस पैदा करने का दबाव रहता था. ऐसे में जब बच्चे को जन्म देने की बारी आती थी तो इस प्रक्रिया को भी सार्वजिनक तौर पर अंजाम दिया जाता था. यानी दरबारियों और आम लोगों के सामने रानी भावी उत्तराधिकारी को जन्म देती थीं.
लुई चौदहवें की पत्नी ने दरबारियों के सामने दिया था बच्चे को जन्म
हिस्ट्री.कॉम के मुताबिक, 1 नवंबर, 1661 को, फ्रांस के राजा लुई चौदहवें की शर्मीली और शांत स्वभाव की स्पेनिश पत्नी - रानी मैरी-थेरेसा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई. जैसे ही रानी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई, उनके शांत महल के कमरे में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी. राजकुमारियों, ड्यूक्स और काउंटेस से उस कमरे में भरने लगे.
इस वजह से भीड़ के सामने बच्चे को जन्म देती थीं रानियां
शाही बच्चे का जन्म इतना महत्वपूर्ण माना जाता था कि इसके लिए गवाहों की जरूरत होती थी. रानियां अक्सर बड़ी संख्या में लोगों के सामने प्रसव पीड़ा सहती थीं. इससे प्रसव के दौरान उनका डर और दुःख और बढ़ जाता था. इस मामले में दरबारियों की भीड़ यह सुनिश्चित करने के लिए रहती थी कि किसी जीवित बच्चे की जगह मृत बच्चा न रखा जाए और शाही बच्चे की जगह किसी मनचाहे लड़के को न रख दिया जाए.
महल के बाहर शुरू हो जाता था जश्न
एंटोनिया फ्रेजर ने लव एंड लुई XIV में लिखा है कि महल के बाहर एक कार्निवल जैसा माहौल था. स्पेनिश अभिनेता और संगीतकार महल की शाही खिड़कियों के नीचे बैले नृत्य कर रहे थे. स्पेनिश धुन बजाए जा रहे थे, ताकि रानी मैरी-थेरेसा को उसकी जन्मभूमि की याद दिलाई जा सके. उम्मीद थी कि ये स्पेनिश धुन रानी का ध्यान भटका देंगी, जो अपनी पीड़ा की वजह से चिल्लाती रहीं - मैं बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, मैं मरना चाहती हूं.
बच्चे के जन्म के बाद सार्वजनिक रूप से राजा करते थे इसकी घोषणा
बारह घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद, रानी ने आखिरकार एक स्वस्थ लड़के को जन्म दिया. उनका नाम लुई डी फ्रांस रखा गया. प्रसव कक्ष और गलियारे में बैठे दरबारियों ने अपनी टोपियां हवा में उछालकर बाहरी कक्षों में बैठे दरबारियों को लड़का होने का संकेत दिया. फिर राजा लुई XIV ने खिड़की से नीचे आंगन में बैठी अपनी प्रजा को चिल्लाकर कहा - रानी ने एक लड़के को जन्म दिया है.
मैरी एंटोनेट के प्रसव के दौरान जमा हो गई थी भीड़
पुराना जमाने में गर्भवती शाही माताओं पर लगातार नज़र रखी जाती थी. शायद 1778 में रानी मैरी एंटोनेट भी पहले बच्चे के जन्म से उत्सुकता से किसी और बच्चे के जन्म का इंतजार नहीं किया गया था. हालांकि, उनकी मां महारानी मैरी-थेरेसा ने ऑस्ट्रिया में सार्वजनिक तौर पर बच्चों को जन्म देने की प्रथा को बंद करवा दिया था. फिर भी मैरी एंटोनेट वर्साय के जड़ जमाए रीति-रिवाजों को बदलने में असमर्थ रहीं. 19 दिसंबर की सुबह-सुबह, रानी ने घंटी बजाकर यह संकेत दिया कि उन्हें प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है.
मैरी एंटोनेट के प्रसव के दौरान मनाही के बाद भी जुट गई भीड़
फ्रेजर ने 'मैरी एंटोनेट: द जर्नी ' में लिखा है कि रानी को प्रसव पीड़ा शुरू होने की खबर फैलते ही वर्साय में जल्द ही अराजकता फैल गई. उत्साही दरबारी और कुलीन लोग रानी के कक्ष की ओर तेजी से बढ़ने लगे. भीड़ मुख्य गैलरी जैसे बाहरी कमरों तक ही सीमित थी, लेकिन इस अफरा-तफरी में, कई लोग भीतरी कमरों में भी पहुंच गए. कुछ शाही दर्शक उस कमरे में भी जाकर बैठ गए जहां रानी बच्चे को जन्म देने वाली थीं.
इस सारे उत्साह में रानी खुद लगभग एक विचारहीन सी लग रही थीं. बारह घंटे बाद मैरी-एंटोनेट ने एक छोटी बच्ची को जन्म दिया. उसका नाम उनकी दादी के नाम पर मैरी-थेरेसा रखा गया. हालांकि, वह लड़का नहीं थी, लेकिन जन्म के बाद रानी के कमरे में इतनी कोलाहल मच गई कि मैरी-एंटोनेट को दौरा पड़ गया और वह बेहोश हो गईं.
रूस की रानी ने भी भीड़ भरे कमरे में दिया था बच्चे के जन्म
रूस की भावी रानी कैथरीन द ग्रेट को भी अपने भयानक प्रसव के दौरान कुछ ऐसा ही अनुभव करना पड़ा था. 1754 में, कैथरीन को रूसी महारानी एलिजाबेथ ने समर पैलेस के दो छोटे कमरों में हफ्तों तक बंद रखा था. रॉबर्ट के. मैसी ने 'कैथरीन द ग्रेट' में लिखा है कि कैथरीन ने जब अपने बेटे पॉल को जन्म दिया तो तुरंत महारानी एलिजाबेथ ने नए उत्तराधिकारी को अपने साथ ले लिया. उस वक्त कक्ष में महारानी समेत कई दरबारी भरे पड़े थे. कक्ष के बाहर भी भीड़ थी.
इंग्लैंड की महारानी के प्रसव में इस वजह से थी गवाहों की भीड़
1688 में इंग्लैंड के राजा जेम्स द्वितीय की कैथोलिक पत्नी मैरी बीट्राइस को केवल छह महीने की गर्भावस्था में ही प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी. इंग्लैंड के प्रोटेस्टेंट—खासकर जेम्स की पहली पत्नी से उत्पन्न दो उत्तराधिकारी, मैरी और ऐनी इस विवाह से नाखुश थे. इससे भी ज़्यादा उन्हें यह डर लगता था कि कहीं ऐसे पुरुष उत्तराधिकारी का जन्म न हो जो उत्तराधिकार की परंपरा में महिलाओं का स्थान ले लेगा.
जन्म का पूरा विवरण सही-सही दर्ज हो सके, यह सुनिश्चित करने के लिए जेम्स द्वितीय ने प्रसव कक्ष में गवाहों की भीड़ जमा कर दी. साथ ही उन्हें यह टिप्पणी करने के लिए छोड़ दिया कि भगवान की कृपा से शायद कोई राजकुमार वहां पैदा हो. उस वक्त जिस शाही दाई को हें बच्चे को जन्म देने के लिए बुलाया गया था, वह बहुत देर से पहुंचे. तब तक जेम्स नाम का एक बच्चा पैदा हो चुका था.
समय से पहले बच्चे के जन्म का देना पड़ा था प्रमाण
पुरुष दाई प्रसव कराने से चूक गए थे. फिर भी उनसे बच्चे की शाही प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कहा गया था. उन्होंने घोषणा की - मुझे पूरा यकीन है कि किसी अनजान बच्चे को लाने जैसी कोई घटना मेरी नजर के सामने नहीं हुई है.
फिर भी इन सभी सावधानियों का कोई खास असर नहीं हुआ. ऐनी और मैरी समेत कई प्रोटेस्टेंटों ने यह मानने से इनकार कर दिया कि समय से पहले पैदा हुआ बच्चा कोई बदला हुआ बच्चा नहीं था. यह व्यापक रूप से प्रचलित अफवाह ही उस वर्ष की क्रांति में जेम्स द्वितीय को अपदस्थ करने के प्रमुख कारणों में से एक थी.
धीरे-धीरे शाही परिवारों की यह परंपरा खत्म होती चली गई. दरबारियों की भीड़ के सामने सार्वजनिक रूप से बच्चे को जन्म देने का मामला पूरी तरह से निजी होता चला गया. इसके साथ ही प्रसव के दौरान रानियों को होने वाली भयानक पीड़ा भी कम होने लगी.