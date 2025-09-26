scorecardresearch
 

दुनिया का सबसे क्रूर राजा... जो लोगों को जिंदा ही बना देता था कुत्तों का निवाला

इतिहास, क्रूर और बुरे राजाओं की कहानियों से भरा पड़ा है. चाहे बात इंग्लैंड के किंग जॉन की हो, या रोमन सम्राट गायस कैलिगुला की. कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने ही लोगों पर अत्याचार किये. छोटी-छोटी बातों पर लोगों का कत्ल तक करवा दिया. जानते हैं ऐसे ही एक क्रूर राजा की कहानी जो लोगों को कुत्तों से खिलवा देता था.

रूस के पहले राजा जिन्हें जार की उपाधि दी गई, उनकी क्रूरता ऐसी थी कि उन्होंने अपने बेटे तक को मार दिया था (Photo - AI Generated)
दुनिया में यूं तो कई खूंखार, क्रूर और निर्दयी शासक हुए, लेकिन कुछ लोगों ने इसकी हदें पार कर दीं. ऐसे कई सम्राट और बादशाह के बारे में आपको पता होगा. लेकिन, एक ऐसा राजा जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं, जो अपनी क्रूरता और गुस्से के लिए जाना जाता था. छोटी-छोटी बातों पर लोगों को दर्दनाक मौत देता था.

हिस्ट्री एक्स्ट्रा की रिपोर्ट के अनुसार, इतिहासकार सीन लैंग ने इतिहास के कुछ सबसे बुरे राजाओं की सूची बनाई है. इसमें सबसे निर्दयी राजा के रूप में रूस के एक जार का भी नाम शामिल है. इनका नाम इवान-4 था. इवान अपनी क्रूरता और गुस्से के लिए जाने जाते थे.

बचपन में मारने की हुई थी कोशिश
इवान-4 का नाम इवान वासिलीविच था. राजकुमार इवान मास्को के खतरनाक दरबार में पले-बढ़े थे. कम उम्र से ही उनके जीवन को खतरा था. क्योंकि राजदरबार में वहां के सामंत यानी बोयार षडयंत्र रचते रहते थे. इस वजह से कई बार राजकुमार इवान को जान से मारने की भी कोशिश की गई.

13 साल की उम्र में एक शख्स को जिंदा कुत्तों से खिला दिया
इस वजह से उन्हें जीवन भर इन कुलीन बोयारों से नफरत रही और उनमें निर्दयी क्रूरता की गहरी भावना पैदा हो गई. 13 साल की उम्र में राजकुमार इवान एक बोयार को कुत्तों से जिंदा ही खिला दिया था. उन्होंने अपने कई दुश्मनों और वैसे लोगों जिनसे उन्हें नफरत थी, उनका यही अंजाम किया.

जार की उपाधि धारण करने वाले रूस के पहले राजा
इवान 1533 से मास्को के राजकुमार थे. 1547 में उन्हें पूरे रूस का जार (सम्राट) घोषित किया गया. यह उपाधि धारण करने वाले वे पहले शासक थे. रूस का जार बनने के बाद उन्होंने निर्दयता से बोयारों का दमन करना शुरू किया. उनकी जमीनें छीनकर अपने समर्थकों को दे दीं. कुछ को जिंदा जला दिया या कुत्तों को खिला दिया.

रूस के लाखों लोगों को बना लिया था गुलाम
इवान ने लाखों रूसियों को स्थायी रूप से गुलाम बना दिया था. पूरे रूस में ऐसे लोग भरे पड़े थे, जो इवान की क्रूरता का शिकार थे. इवान ने रूस के एक विशाल क्षेत्र को अपना निजी क्षेत्र बना लिया था. वहां घुड़सवार पुलिस बल गश्त करते थे और वे अपनी मर्जी से किसी को भी गिरफ्तार कर जेल में डाल सकते थे. साथ ही उन्हें किसी को भी छोटी सी बात पर फांसी देने की पूरी छूट थी.

कई शहरों में सैनिक भेजकर करवाया था कत्लेआम
इवान को लगता था कि नोव्गोरोड शहर के लोग भरोसेमंद नहीं हैं. इस वजह से उन्होंने वहां कत्लेआम मचा दिया. अपने घुड़सवार पुलिस भेजकर जमकर लूटपाट कराई, लोगों को मार-मारकर सूली पर लटका दिया. सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर दिया. कई लोगों को इस दौरान जिंदा जला दिया गया था.

यह भी पढ़ें: खून पीने वाला ड्रैकुला ... क्या सच में था ऐसा राजा, जानें क्या है इसकी कहानी

अपने बेटे की भी कर दी थी हत्या
इवान ने न सिर्फ अपनी प्रजा और अपने लोगों पर अत्याचार किया, बल्कि उसने परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ा. इवान को जिसकी बात बुरी लगी उसका कत्ल करवा दिया. इवान ने अपनी गर्भवती बहू की पिटाई करवाई थी और गुस्से में अपने बेटे की हत्या कर दी थी.

