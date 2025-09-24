चूहे, खटमल और जूं ... इस राजा का महल था सबसे गंदा, हर महीने बदलते थे किला

महल नाम सुनते ही जेहन में सुंदर, स्वच्छ और भव्य इमारत का दृश्य कौंध जाता है. जहां हर तरफ साफ-सफाई, अच्छी सुगंध और सजावट हो. लेकिन, असल में सारे महल सदियों पहले ऐसे नहीं थे. कुछ राजाओं के महल तो गंदगी से भरे रहते थे. दो से तीन महीने में वो इतने गंदे हो जाते थे, कि वहां रहना मुश्किल हो जाता था. इंग्लैंड में ऐसे ही एक राजा थे, जिनका महल सबसे गंदा रहता था और वो युद्धों से भी ज्यादा अपने महलों की गंदगी से परेशान रहते थे.

हिस्ट्री.कॉम के मुताबिक, जुलाई 1535 में इंग्लैंड के राजा हेनरी -8 और उनके 700 से ज़्यादा दरबारी एक ऐतिहासिक आधिकारिक दौरे पर निकले थे. अगले चार महीनों तक लगभग 30 अलग-अलग शाही महलों, छोटे किलेनुमा आवासों और धार्मिक संस्थानों का इन्हें दौरा करना था.

हर महीने बदलना पड़ता था महल

हालांकि राजा ने सार्वजनिक तौर पर इस दौरे को महत्वपूर्ण जनसंपर्क कार्यक्रम बताया था, जिसका उद्देश्य प्रजा से मेलजोल और उनमें निष्ठा जगाना था. लेकिन, शाही परिवारों के लिए चार महीने तक लगातार भ्रमण की असली वजह कुछ और ही थी.

एक महल की सफाई में लग जाते थे महीनों

राजा लंदन स्थित अपने महल को छोड़कर पूरे परिवार और लाव-लश्कर के साथ इसलिए लंबे दौरे पर निकलते थे, ताकि उनका आवास पूरी तरह से खाली रहे और इस दौरान उसकी अच्छे से सफाई हो सके. यही वजह है कि वे सिर्फ अपनी अपार संपत्ति का इस्तेमाल इतने लोगों के साथ जगह-जगह घूमने के लिए नहीं करते थे. उन्हें असल में बड़े शाही दलों और दरबारियों द्वारा महल में फैलाई जाने वाली घिनौनी गंदगी से बचना था.

महलों—जैसे हेनरी के हैम्पटन कोर्ट को अक्सर खाली कराना पड़ता था, ताकि उनमें जमा मानव मल के ढेरों को साफ किया जा सके. इतने सारे लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के बाद वहां इतनी ज्यादा गंदगी फैल जाती थी कि राजा और उनके परिवार सहित किसी का भी वहां रहना मुश्किल हो जाता था.

महल में एक साथ रहते थे हजार लोग

एक बार दौरा खत्म होने के बाद, हेनरी और उनके 1,000 से ज़्यादा लोगों का बढ़ता दरबार साल के बाकी दिनों में दूसरे महलों और किलों में घूमता रहता था. राजा के 60 आवास थे. हर एक महल और किलों में जा-जाकर वो बारी-बारी से रहते थे, ताकि सभी महलों की साफ-सफाई होती रहे.

कुछ ही दिनों में चूहे, खटमल और जूं से भर जाता था महल

किसी भी शाही दल के किसी भी महल में बसने के कुछ ही दिनों के भीतर, बेकार पड़े खाने, जानवरों के मल, चूहे, कीड़े, खटमल, जूं और मानव मल फैल जाते थे. इनसे बदबू फैलती रहती थी. गलियारे लगातार आग लगने से गंदगी और कालिख से इतने सन जाते थे कि वे लगभग काले पड़ जाते थे.

दरबारियों की भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि घर की पूरी तरह से सफाई करना असंभव और व्यर्थ था. उस दौर में महलों की स्वच्छता के मानक घटिया थे. शाही दरबार आमतौर पर एक औसत छोटे केबिन या घर से भी ज़्यादा गंदे होते थे.

किंग हेनरी-8 को महलों की सफाई के जारी करने पड़े थे निर्देश

'हेनरी -8: द किंग एंड हिज़ कोर्ट' की लेखिका और इतिहासकार एलिसन वियर के अनुसार , नखरेबाज हेनरी गंदगी, धूल और बदबू के खिलाफ लगातार संघर्ष करते थे, जो एक ही प्रतिष्ठान में इतने सारे लोगों के रहने के कारण लाजमी था. राजा चूहे, खटमल और जूं को दूर रखने के लिए फर से घिरे बिस्तर पर सोते थे और आगंतुकों को चेतावनी दी जाती थी कि वे राजा के किसी भी चीज पर अपने हाथ न पोंछें या न रगड़ें.

राजा ने महलों को साफ रखने के लिए कई नियम बनाए थे. ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बढ़ती गंदगी के खिलाफ उनकी लड़ाई एक हारी हुई लड़ाई थी. उन्होंने नौकरों और दरबारियों को बगीचे की दीवारों पर पेशाब करने से रोकने के लिए, लाल रंग से बड़े-बड़े X के निशान बनवाए थे.

रसोई में बिना कपड़ों के रसोईयों के रहने पर थी पाबंदी

लोगों से महल के गलियारों में गंदे बर्तन न फेंकने की अपील की जाती थी. हैरानी की बात यह है कि हेनरी को यह आदेश देने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था कि शाही रसोई में रसोइयों को बिना कपड़ों या गंदे और घटिया कपड़े पहनकर काम करने की मनाही है. रात और दिन में रसोई में या आग के पास जमीन पर लेटने की भी मनाही थी. इस समस्या से निपटने के लिए, रसोईयों को साफ कपड़े खरीदने का निर्देश दिया गया था.

जब हेनरी और उनके दरबारी दूसरे शाही निवास में चले जाते थे, तो महल की सफाई और हवा निकालने का काम शुरू हो जाता था.गैर-फ्लशिंग शौचालयों से निकलने वाली गंदगी अंडरग्राउंड कक्षों में भरी रहती थी. दरबारियों के जाने के बाद, लंदन के पास उनके महलों में सीवर साफ करने का काम करने वाले गोंग स्कॉरर्स काम पर लग जाते थे.

हमेशा से चुनौती थी महलों की साफ-सफाई

ऐतिहासिक शाही महलों के क्यूरेटर साइमन थर्ली ने बताया कि चार सप्ताह तक किसी महल में जब राजा का दल रुकता था तो अंडरग्राउंड कमरों में सिर तक गंदगी भर जाती थी. इस तरह महलों की साफ-सफाई एक चुनौती भरा काम होता था. खासकर उन महलों में जहां दरबारियों की संख्या काफी ज्यादा होती थी.

