UP Junior Teacher Recruitment 2021: यूपी में 1894 पदों पर शिक्षकों की भर्ती, जानें आवेदन और परीक्षा की तारीखों के बारे में

UP Junior Teacher Recruitment 2021: उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. यूपी में सहायक शिक्षकों के लिए बंपर भर्ती (UP Assistant Teacher and Principal Recruitment 2021) निकली है. इस भर्ती के तहत अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों (असिस्टेंट टीचर और प्रिसिपल भर्ती) के कुल 1894 पदों को भरा जाना है.

महत्वपूर्ण तारीखें...

आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख- 18 फरवरी 2021

ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत- 22 फरवरी 2021

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 08 मार्च 2021

आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख- 09 मार्च 2021

ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख- 10 मार्च 2021

सुपर टीईटी 2021 परीक्षा की तारीख- 11 अप्रैल 2021

एडमिट कार्ड मिलने की तारीख- 05 अप्रैल 2021

परिणामों की घोषणा- 11 मई 2021

पदों का विवरण (UP Junior High School Teacher Vacancy 2021 Details)

असिस्टेंट टीचर- 1504

प्रिसिपल- 390

कुल पद- 1894

भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन (UP Assistant Teacher and Principal Recruitment 2021)

योग्यता

सहायक शिक्षक- इस पद पर आवेदन के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से B.Ed / BTC / D.El.Ed या B.El.Ed या किसी भी संबंधित पाठ्यक्रम का 4 वर्षीय कोर्स सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है. साथ ही उम्मीदवार का CTET / UTET परीक्षा पास होना भी जरूरी है.

हेड मास्टर- इस पद के लिए उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ-साथ 5 साल का अनुभव का होना जरूरी है.

आयु सीमा

इस भर्ती (UP Assistant Teacher and Principal Recruitment 2021) के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. आयु की गिनती 01 जनवरी 2020 तक की उम्र के आधार पर की जाएगी.

आवेदन शुल्क

सामान्य और OBC वर्ग के लिए- 600 रुपये

SC/ST वर्ग के लिए- 400 रुपये

PH वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है.

उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, शैक्षिक योग्यता और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट के लिए यहां क्लिक करें.