SSC Delhi Police Constable 2022 Notification: नोटिस जारी, अक्टूबर में होगी कॉन्स्टेबल भर्ती परीक्षा

SSC Delhi Police Constable Recruitment 2022 Notification: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) शुक्रवार, 8 जुलाई, 2022 को दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल (चालक) और हेड कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ / टीपीओ) भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन जारी करेगा. जो उम्मीदवार दिल्ली पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बस थोड़ा और इंतजार करना होगा जिसके बाद वे एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर SSC Delhi Head Constable Notification 2022 और Constable Driver Notification चेक और डाउनलोड कर पाएंगे.

आयोग ने एडमिनिस्ट्रेशन वजहों के चलते दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (चालक)-पुरुष परीक्षा-2022 और दिल्ली पुलिस हेड कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) परीक्षा-2022 में के नोटिस जारी करने में फेरबदल किया है. एसएससी परीक्षा कैलेंडर 2022-23 के अनुसार, दिल्ली पुलिस परीक्षा-2022 में कॉन्स्टेबल (चालक) की भर्ती 27 जून से 26 जुलाई, 2022 तक और हेड कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ/टीपीओ) की भर्ती 4 जुलाई से 3 अगस्त, 2022 तक निर्धारित की गई थी.

एसएससी द्वारा जारी रिवाइज्ड कैलेंडर के मुताबिक, आयोग 08 जुलाई 2022 को एसएससी दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल (ड्राइवर) और हेड कॉन्स्टेबल (एडब्ल्यूओ / टीपीओ) भर्ती 2022 का री-शेड्यूल नोटिफिकेशन जारी करेगा. ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 29 जुलाई 2022 (संभावित) है, जबकि परीक्षा अक्टूबर 2022 में आयोजित की जा सकती है. उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके से एसएससी का नया कैलेंडर डाउनलोड कर सकते हैं.

SSC Exam Calendar 2022-23: इन स्टेप्स की मदद से करें डाउनलोड

स्टेप 1: सबसे पहले एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं.

स्टेप 2: होम पेज पर, 'Revised Calendar of SSC Examinations for the year 2022-23' लिंक पर क्लिक करें.

स्टेप 3: स्क्रीन पर एसएससी परीक्षा 2022-23 का संशोधित कैलेंडर खुल जाएगा.

स्टेप 4: इसे चेक और डाउनलोड करें.

SSC Exam Calendar 2022-23 Download Link Here

कौन कर सकता है आवेदन?

किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं (इंटरमीडिएट) परीक्षा पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा विशेष अंग्रेजी में 30 wpm या हिंदी में 25wpm टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए. अगर आयु सीमा की बात करें तो योग्य उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष तक ही होनी चाहिए. आरक्षित वर्ग जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या भूतपूर्व सैनिक वर्ग से संबंधित उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी. अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन का इंतजार करें.