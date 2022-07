IAF Agniveer Recruitment 2022: भारतीय वायुसेना में अग्निवीरवायु भर्ती के लिए रजिस्‍ट्रेशन की प्रक्रिया अब पूरी हो गई है. ऑनलाइन रजिस्‍ट्रेशन 24 जून से 05 जुलाई तक जारी रहे हैं. इसके लिए एयरफोर्स की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें सभी जरूरी जानकारियां दर्ज हैं. वायुसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इस भर्ती के लिए रिकॉर्ड 7,49,899 उम्‍मीदवारों ने रजिस्‍ट्रेशन किया है. इससे पहले तक किसी भी रिक्रूटमेंट साइकिल में अधिकतम आवेदन 6,31,528 दर्ज किए गए थे.

The online registration process conducted by #IAF towards #AgnipathRecruitmentScheme has been completed.



Compared to 6,31,528 applications in the past, which was the highest in any recruitment cycle, this time 7,49,899 applications have been received.#Agniveers pic.twitter.com/pSz6OPQF2V