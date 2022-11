UP NEET UG Counselling 2022 @upneet.gov.in: चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय (DMET) उत्तर प्रदेश आज, 25 नवंबर को UP NEET UG 2022 काउंसलिंग राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट घोषित करेगा. UP NEET UG काउंसलिंग के दूसरे राउंड के लिए रजिस्‍टर्ड उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर अलॉटमेंट रिजल्‍ट चेक कर सकेंगे. उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर और एप्‍लीकेशन नंबर का उपयोग करके अपने अकाउंट में लॉग-इन करके राउंड 2 अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा.

DMET उत्तर प्रदेश पहले 24 नवंबर को UP NEET UG राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्‍ट की घोषणा करने वाला था. UP NEET UG राउंड 1 अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड और एडमिशन विंडो 28 नवंबर, 2022 तक उपलब्ध होगी. जिन उम्मीदवारों को राउंड 2 में सीट अलॉट की जाएगी, उन्‍हें एडमिशन फीस जमा कर अपनी सीट लॉक करनी होगी.

Round 2 Seat Alotment Result 2022: ऐसे कर सकेंगे चेक

स्‍टेप 1: आधिकारिक वेबसाइट upneet.gov.in पर जाएं.

स्‍टेप 2: होम पेज पर राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

स्‍टेप 3: रोल नंबर और एप्‍लीकेशन नंबर का उपयोग करके लॉगिन करें.

स्‍टेप 4: काउंसलिंग रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

स्‍टेप 5: रिजल्‍ट डाउनलोड करें और एक प्रिंट आउट ले लें.

डीएमई उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न मेडिकल/डेंटल कॉलेजों द्वारा प्रस्तावित MBBS और BDS कोर्सेज़ में एडमिशन पाने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए राज्य नीट यूजी काउंसलिंग आयोजित कर रहा है. आगे की काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए संशोधित कार्यक्रम जल्द ही डीएमई द्वारा अपनी आधिकारिक वेबसाइट dgme.up.gov.in पर जारी किया जाएगा.

