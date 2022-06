NEET UG 2022 Postponed Fake Notice: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्‍ट (NEET) अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के लिए 17 जुलाई से आयोजित की जानी है. इससे पहले सोशल मीडिया पर एक नोटिस वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि परीक्षा को अब 04 सितंबर तक के लिए स्‍थगित कर दिया गया है. बता दें कि वायरल हो रहा नोटिस फेक है और NTA की तरफ से ऐसी कोई जानकारी जारी नहीं दी गई है. प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट चेक टीम ने ट्वीट कर इस नोटिस को फेक बताया है.

PIB ने ट्वीट किया, "सोशल मीडिया पर एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने NEET UG को 17 जुलाई 2022 के बजाय 04 सितंबर 2022 के लिए रीशेड्यूल किया है. यह नोटिस पूरी तरह फेक है.''

A notice is doing rounds on social media claiming that the National Testing Agency (NTA) has rescheduled the NEET (UG) for 4th September 2022 instead of 17th July 2022. #PIBFactCheck



▶️ This notice is #Fake



▶️ @DG_NTA has not issued any such notice pic.twitter.com/tjFRpJWZNy