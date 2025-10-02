scorecardresearch
 

रिटायर होने के 20 साल बाद अमेरिका क्यों वापस लाया अपना F-117A Nighthawks स्टील्थ बॉम्बर?

30 सितंबर 2025 को मैक्सिको के पास दो रिटायर्ड F-117A नाइटहॉक विमान टैंकर के साथ उड़ते दिखे. 2008 में रिटायर होने के बाद भी ये टेस्टिंग में सक्रिय. अमेरिकी वायुसेना नए बॉम्बर B-21 के लिए एक्सपेरिमेंट कर रही? यह उड़ान रणनीतिक संकेत देती है.

ये है अमेरिका का नाइटहॉक स्टील्थ बॉम्बर. (File Photo: Lockheed Martin)
अमेरिका के 20 साल पुराने रिटायर्ड विमान आसमान में उड़ते हुए नजर आए. वो भी मैक्सिको के पास. अमेरिकी वायुसेना के दो F-117A नाइटहॉक स्टील्थ विमान 30 सितंबर 2025 को एक टैंकर विमान के साथ उड़ते दिखे. तस्वीरों में रिफ्यूलिंग बूम (ईंधन भरने का पाइप) विमान की तरफ बढ़ा हुआ दिख रहा है. वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स अब सवाल उठा रहे हैं – क्या ये पुराने 'अदृश्य' विमान फिर से जंग के मैदान में उतरने वाले हैं? 

क्या हुआ था उस दिन?

30 सितंबर 2025 को मैक्सिको के पास आसमान में कुछ अजीब हुआ. दो F-117A नाइटहॉक विमान एक अमेरिकी टैंकर विमान के साथ फॉर्मेशन में उड़ रहे थे. टैंकर का काम है हवा में ही दूसरे विमानों को ईंधन देना, ताकि वे लंबी उड़ान भर सकें. यह देखकर लोग हैरान हो गए, क्योंकि ये विमान आधिकारिक तौर पर 2008 में रिटायर हो चुके हैं. लेकिन पिछले 10 सालों में कई बार ये विमान टेस्ट फ्लाइट्स या ट्रेनिंग के लिए दिखे हैं.

यह भी पढ़ें: चीन ने 'गुआम किलर' मिसाइल का सफल परीक्षण किया... अमेरिकी नौसेना बेस को बड़ा खतरा

इस बार की साइटिंग खास इसलिए है, क्योंकि यह अमेरिकी वायुसेना के नए KC-46 पेगासस टैंकर से रिफ्यूलिंग का सर्टिफिकेट मार्च 2024 में पूरा होने के बाद की पहली बड़ी खबर लग रही है. यानी, यह कोई संयोग नहीं, बल्कि प्लान्ड उड़ान हो सकती है.

F-117A नाइटहॉक का इतिहास: अदृश्य योद्धा की कहानी

F-117A को 'नाइटहॉक' कहते हैं, क्योंकि यह रात में शिकार करने जैसा दिखता है. यह दुनिया का पहला स्टील्थ विमान था, जो दुश्मन की रडार से बचने के लिए बनाया गया. लॉकहीड कंपनी के स्कंक वर्क्स प्रोग्राम ने 1980 के दशक में इसे डिजाइन किया. इसका खास फीचर? 

यह भी पढ़ें: हाइपरसोनिक, नो-ट्रैकिंग और एयर-टू-ग्राउंड... किंझल मिसाइल की जानिए पावर जिससे यूक्रेन की हिम्मत तोड़ रहा रूस

इसकी आकृति और सामग्री ऐसी है कि रडार पर यह लगभग अदृश्य हो जाता है. यह प्रिसिजन स्ट्राइक मिशन के लिए था – यानी सटीक निशाना लगाकर हमला करना. इसने कई जंगों में हिस्सा लिया. 1991 की ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म (इराक युद्ध) में पहली बार इस्तेमाल हुआ, जहां इसने बिना नुकसान के दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया.

US nighthawk Stealth Bomber

फिर 1999 की ऑपरेशन एलाइड फोर्स (यूगोस्लाविया पर हमला) में भी चमका. लेकिन 2008 में अमेरिकी वायुसेना ने इसे रिटायर कर दिया, क्योंकि नए विमान जैसे F-35 और B-2 आ गए थे. फिर भी, 50 से ज्यादा F-117A अभी भी उड़ान भर सकते हैं. इन्हें टेस्टिंग या स्पेशल ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है.

नए विमानों से तुलना: पुराना लेकिन खास

अब देखिए, F-117A पुराना हो चुका है. F-35 लाइटनिंग II जैसा नया विमान कई काम कर सकता है – लड़ाई, निगरानी, बॉम्बिंग. B-2 स्पिरिट बॉम्बर तो न्यूक्लियर हमलों के लिए है. लेकिन F-117A का अपना जलवा है...

  • स्टील्थ टेक्नोलॉजी: अपनी पीढ़ी में सबसे कम रडार सिग्नेचर (रडार पर पकड़ना मुश्किल).
  • ग्राउंड अटैक: जमीन पर सटीक हमला करने में माहिर.
  • सर्वाइवल: जंग में बिना डैमेज के लौटा.

यह नए टैंकरों जैसे KC-46 या KC-135 स्ट्रैटोटैंकर के साथ उड़ना दिखाता है कि अमेरिकी वायुसेना इसे टेस्टबेड की तरह इस्तेमाल कर रही है. मतलब, स्टेल्थ टैक्टिक्स सीखना, रिफ्यूलिंग टेस्ट करना या ड्रोन/अनमैन्ड सिस्टम्स के साथ जोड़ना.

US nighthawk Stealth Bomber

अमेरिका का बड़ा संदेश

यह साइटिंग सिर्फ फोटो नहीं, बल्कि बड़ा स्ट्रैटेजिक मैसेज है. रिटायर्ड विमानों को रिफ्यूलिंग टेस्टिंग में इस्तेमाल करना बताता है कि अमेरिका पुरानी चीजों को नया रूप दे रहा है. हो सकता है, यह फ्यूचर के अनमैन्ड स्टेल्थ सिस्टम्स या B-21 रेडर बॉम्बर (नई जेनरेशन का) के लिए एक्सपेरिमेंट हो.

मैक्सिको के पास उड़ना भी सोचा-समझा लगता है – अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, खासकर जब चीन-रूस जैसे देशों से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है.

यह भी पढ़ें: राफेल-AMCA के साथ होगी 140 Su-57 फाइटर जेट्स की जुगलबंदी... एयरफोर्स में जुड़ेंगे 5 स्वदेशी स्क्वॉड्रन!

दुश्मनों के लिए यह चेतावनी है

हम पुराने हथियारों को भी घातक बना सकते हैं. अगर F-117A को ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो पायलट्स स्टेल्थ उड़ानें सीख रहे होंगेॉ. या फिर, यह ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट हो सकता है. कुल मिलाकर, यह दिखाता है कि अमेरिका एयर पावर में नंबर वन रहने के लिए कुछ भी करेगा.

US nighthawk Stealth Bomber

नाइटहॉक की वापसी से सबक

F-117A की यह वापसी बताती है कि स्टील्थ टेक्नोलॉजी कभी पुरानी नहीं होती. 2008 में रिटायर होने के बाद भी, यह अमेरिकी वायुसेना के फ्यूचर को शेप दे रहा है. चाहे रिफ्यूलिंग सर्टिफिकेशन हो, स्टेल्थ ट्रेनिंग हो या अनमैन्ड ऑपरेशंस – नाइटहॉक अभी भी जिंदा है.

मैक्सिको के पास की यह फ्लाइट नॉस्टैल्जिया (पुरानी यादें) नहीं, बल्कि अमेरिका की इनोवेशन पावर का प्रूफ है. दुनिया देख रही है कि कैसे वॉशिंगटन पुराने सिस्टम्स को एडाप्ट करके स्टेल्थ वॉरफेयर में डोमिनेंट बने रहता है. क्या ये विमान फिर से जंग में उतरेंगे? समय बताएगा, लेकिन एक बात पक्की – अमेरिकी आसमान में सरप्राइज हमेशा तैयार रहते हैं.

