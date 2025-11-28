भारतीय नौसेना के MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों के लिए 7995 करोड़ की मेगा डील
भारतीय नौसेना के 24 MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टरों के लिए अमेरिका से 7995 करोड़ का समझौता हुआ है. अगले 5 साल तक स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग और मरम्मत की पूरी सुविधा मिलेगी. भारत में ही नई रिपेयर फैसिलिटी बनेगी. निर्भरता कम, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी. पनडुब्बी रोधी ताकत और मजबूत होगी.
Advertisement
X
ये है अमेरिका का MH60R रोमियो हेलिकॉप्टर जो भारतीय नौसेना के पास है. (File Photo: US Navy)
रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका सरकार के साथ दो बड़े Letters of Offer & Acceptance (LOA) पर हस्ताक्षर किए. कुल कीमत करीब 7,995 करोड़ रुपये (लगभग 950 मिलियन डॉलर). यह पैसा भारतीय नौसेना के 24 MH-60R सीहॉक रोमियो हेलीकॉप्टरों को अगले 5 साल (2025-2030) तक पूरी तरह तैयार और ऑपरेशनल रखने में लगेगा. समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में हुआ.