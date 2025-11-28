विमानों का 'कब्रिस्तान'... 4500 एयरक्राफ्ट और 40 स्पेसक्राफ्ट की क्या है कहानी?

अमेरिका के एरिजोना राज्य में टक्सन शहर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है जहां हजारों पुराने हवाई जहाज खड़े हैं. इसे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कब्रिस्तान कहते हैं. यहां करीब 4500 विमान और 40 स्पेसक्राफ्ट (अंतरिक्ष यान) पड़े हैं. इन सबकी कीमत 35 अरब डॉलर (लगभग 290 खरब रुपये) से ज्यादा है.
सारे विमान फेंके नहीं जाते. यहां कई काम होते हैं...
हर साल यहां लगभग 400 नए पुराने विमान आते हैं. लगभग इतने ही बिक जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं. इसलिए यह कब्रिस्तान नहीं, एक बहुत बड़ा बिज़नेस है. कहा जाता है कि यहां जो 1 डॉलर खर्च होता है, उससे 11 डॉलर की कमाई होती है.
पूरी जगह पर फौज का पहरा रहता है. कोई भी अंदर नहीं घुस सकता. सैटेलाइट से भी फोटो लेना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका इसे अपनी संपत्ति मानता है.
अगर आप गूगल मैप पर Davis-Monthan Air Force Base या The Boneyard Tucson सर्च करेंगे तो ऊपर से हजारों विमान एक साथ दिखते हैं – ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने मैदान में बिखेर गया हो.