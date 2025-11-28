scorecardresearch
 
विमानों का 'कब्रिस्तान'... 4500 एयरक्राफ्ट और 40 स्पेसक्राफ्ट की क्या है कहानी?

अमेरिका के एरिज़ोना (टक्सन) में दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कब्रिस्तान है. यहां लगभग 4500 पुराने विमान और 40 अंतरिक्ष यान रखे हैं. कुल कीमत लगभग 290 खरब रुपये से ज्यादा है. सूखी जलवायु की वजह से विमान सालों तक सही रहते हैं. यह जगह फौज के पास है और बहुत बड़ा बिज़नेस भी है.

ये है एरिजोना के टक्सन में मौजूद विमानों का कब्रिस्तान. (Photo: Getty)

अमेरिका के एरिजोना राज्य में टक्सन शहर के पास एक बहुत बड़ा मैदान है जहां हजारों पुराने हवाई जहाज खड़े हैं. इसे दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज कब्रिस्तान कहते हैं. यहां करीब 4500 विमान और 40 स्पेसक्राफ्ट (अंतरिक्ष यान) पड़े हैं. इन सबकी कीमत 35 अरब डॉलर (लगभग 290 खरब रुपये) से ज्यादा है.

एरिजोना को इसलिए चुना गया क्योंकि...

  • यहां की हवा बहुत सूखी है, बारिश बहुत कम होती है. इसलिए लोहे के विमान सालों-साल तक खराब नहीं होते.
  • जमीन बिल्कुल सपाट और सख्त है. नए विमान लाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता – बस खड़ा कर दो.

यह भी पढ़ें: ट्रंप को लगा उन्हीं के टैरिफ का डंक... इस साल 6 देशों ने रद्द की F-35 फाइटर जेट डील

यहां क्या-क्या होता है?

सारे विमान फेंके नहीं जाते. यहां कई काम होते हैं...

  • कुछ पुराने विमान ठीक करके दोबारा उड़ा दिए जाते हैं.
  • कुछ से पुर्जे निकालकर दूसरे विमानों में लगाए जाते हैं.
  • कई विमान अमेरिका के दोस्त देशों को सस्ते में बेच दिए जाते हैं.
  • सिर्फ बहुत पुराने या पूरी तरह टूटे हुए विमान ही काटकर स्क्रैप कर दिए जाते हैं.

Aircraft graveyard

हर साल 400 नए आते हैं इतने ही बिक जाते हैं

हर साल यहां लगभग 400 नए पुराने विमान आते हैं. लगभग इतने ही बिक जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं. इसलिए यह कब्रिस्तान नहीं, एक बहुत बड़ा बिज़नेस है. कहा जाता है कि यहां जो 1 डॉलर खर्च होता है, उससे 11 डॉलर की कमाई होती है.

पहरा बहुत सख्त है

पूरी जगह पर फौज का पहरा रहता है. कोई भी अंदर नहीं घुस सकता. सैटेलाइट से भी फोटो लेना मुश्किल है क्योंकि अमेरिका इसे अपनी संपत्ति मानता है.

Aircraft graveyard

आप क्या देख सकते हैं?

अगर आप गूगल मैप पर Davis-Monthan Air Force Base या The Boneyard Tucson सर्च करेंगे तो ऊपर से हजारों विमान एक साथ दिखते हैं – ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा अपने खिलौने मैदान में बिखेर गया हो.

