PAK के F-16 में और दम भरेगा अमेरिका, 15 साल बढ़ जाएगी लाइफलाइन, ट्रंप ने मंजूर की डील

अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए 5800 करोड़ रुपये का अपग्रेड पैकेज मंजूर किया है. इसमें Link-16 डाटा लिंक, क्रिप्टो उपकरण, एवियोनिक्स अपडेट और ट्रेनिंग शामिल है. इससे F-16 की उम्र 2040 तक बढ़ेगी और अमेरिकी वायुसेना के साथ सीधा तालमेल बनेगा. भारत को चिंता है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन पर असर पड़ेगा.

ये है अमेरिकी फाइटर जेट F-16 जिसे अपग्रेड करने की तकनीक पाकिस्तान को दी जाने वाली है. (File Photo: USAF)
अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 686 मिलियन डॉलर (लगभग 5,800 करोड़ रुपये) की आधुनिक तकनीक और सहायता बेचने की मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक 8 दिसंबर को अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने कांग्रेस को इस बारे में पत्र भेजा है. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह की डील आमतौर पर आसानी से हो जाती है. 

पैकेज में क्या-क्या है?

  • सबसे अहम है Link-16 डाटा लिंक सिस्टम – यह अमेरिका और नाटो देशों का सुपर-सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो लड़ाई के दौरान दोस्त-दुश्मन की पहचान, हथियार चलाने का कोऑर्डिनेशन और रियल-टाइम जानकारी साझा करता है. जंग में जैमिंग से बचाता है.
  • क्रिप्टोग्राफिक (गुप्त कोड) उपकरण, नए एवियोनिक्स (विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम).
  • पायलट ट्रेनिंग, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट.
  • 92 Link-16 सिस्टम और 6 निष्क्रिय (बिना बारूद वाले) Mk-82 बॉम्ब – सिर्फ टेस्टिंग के लिए.
  • विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी और उड़ान सुरक्षा में सुधार होगा.

यह भी पढ़ें: भारत ने मिसाइल परीक्षण के लिए NOTAM जारी किया... 2520 किमी तक नो-फ्लाई जोन

अमेरिका ने क्यों दी मंजूरी?

DSCA को दिए गए पत्र में साफ लिखा है- पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा. भविष्य में किसी बड़ी लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकेगी. यह बिक्री दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन नहीं बिगाड़ेगी. पाकिस्तान के पास पहले से F-16 हैं, इसलिए नई तकनीक आसानी से इस्तेमाल कर लेगा.

US Pak F-16 Fighter Jet

पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी?

पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 विमान हैं (ब्लॉक-52 और पुराने अपग्रेड वाले). मई 2025 के भारत-पाक हवाई युद्ध में पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे नए विमानों का इस्तेमाल ज्यादा किया, लेकिन F-16 अभी भी उसकी रीढ़ हैं. यह अपग्रेड मिलने से पुराने F-16 भी 15 साल और उड़ सकेंगे. Link-16 मिलने से पाकिस्तानी पायलट अमेरिकी AWACS और लड़ाकू विमानों से सीधे जुड़ सकेंगे – जंग में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा. 

भारत की चिंता क्या है?

एक्सपर्ट का कहना है कि ये भारत के लिए चिंता की बात है. क्योंकि- Link-16 जैसी संवेदनशील तकनीक पाकिस्तान को अमेरिका-नाटो स्तर की सूचना और कमांड साझा करने की ताकत देगी. भारत के पास अभी Link-16 नहीं है. हम रूसी और इजरायली सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. 2019 बालाकोट हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए थे. अब अचानक इतना बड़ा पैकेज मंजूर करना कई सवाल खड़े करता है.

यह भी पढ़ें: जंग में उतरे थाईलैंड और कंबोडिया के पास कितनी बड़ी सेना है, कितने लड़ाकू विमान, टैंक-मिसाइलें हैं

अमेरिका का जवाब

अमेरिका का कहना है कि यह बिक्री सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विमानों की सुरक्षा के लिए है. कोई नया हथियार या मिसाइल नहीं दी जा रही. साथ ही, इस सौदे से अमेरिकी रक्षा तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अब आगे क्या?

कांग्रेस के पास 30 दिन हैं मंजूरी रोकने के लिए, लेकिन आम तौर पर ऐसे सौदे पास हो जाते हैं. ठेका अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा. डिलीवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. पाकिस्तानी वायुसेना खुश है कि उसके पुराने F-16 को नई जिंदगी मिल गई. भारत सतर्क है और अपने राफेल, सुखोई-30 और आने वाले AMCA प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम कर रहा है.

---- समाप्त ----
