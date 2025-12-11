PAK के F-16 में और दम भरेगा अमेरिका, 15 साल बढ़ जाएगी लाइफलाइन, ट्रंप ने मंजूर की डील

अमेरिका ने पाकिस्तान को उसके F-16 लड़ाकू विमानों के लिए 686 मिलियन डॉलर (लगभग 5,800 करोड़ रुपये) की आधुनिक तकनीक और सहायता बेचने की मंजूरी दे दी है. पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक 8 दिसंबर को अमेरिकी डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (DSCA) ने कांग्रेस को इस बारे में पत्र भेजा है. एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस तरह की डील आमतौर पर आसानी से हो जाती है.

पैकेज में क्या-क्या है?

सबसे अहम है Link-16 डाटा लिंक सिस्टम – यह अमेरिका और नाटो देशों का सुपर-सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, जो लड़ाई के दौरान दोस्त-दुश्मन की पहचान, हथियार चलाने का कोऑर्डिनेशन और रियल-टाइम जानकारी साझा करता है. जंग में जैमिंग से बचाता है.

क्रिप्टोग्राफिक (गुप्त कोड) उपकरण, नए एवियोनिक्स (विमान के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम).

पायलट ट्रेनिंग, सिमुलेटर, स्पेयर पार्ट्स, सॉफ्टवेयर अपडेट.

92 Link-16 सिस्टम और 6 निष्क्रिय (बिना बारूद वाले) Mk-82 बॉम्ब – सिर्फ टेस्टिंग के लिए.

विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी और उड़ान सुरक्षा में सुधार होगा.

अमेरिका ने क्यों दी मंजूरी?

DSCA को दिए गए पत्र में साफ लिखा है- पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ मिलकर काम करता रहेगा. भविष्य में किसी बड़ी लड़ाई में पाकिस्तानी वायुसेना अमेरिकी वायुसेना के साथ आसानी से तालमेल बिठा सकेगी. यह बिक्री दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन नहीं बिगाड़ेगी. पाकिस्तान के पास पहले से F-16 हैं, इसलिए नई तकनीक आसानी से इस्तेमाल कर लेगा.

पाकिस्तान के लिए क्यों जरूरी?

पाकिस्तान के पास करीब 75 F-16 विमान हैं (ब्लॉक-52 और पुराने अपग्रेड वाले). मई 2025 के भारत-पाक हवाई युद्ध में पाकिस्तान ने J-10C और JF-17 जैसे नए विमानों का इस्तेमाल ज्यादा किया, लेकिन F-16 अभी भी उसकी रीढ़ हैं. यह अपग्रेड मिलने से पुराने F-16 भी 15 साल और उड़ सकेंगे. Link-16 मिलने से पाकिस्तानी पायलट अमेरिकी AWACS और लड़ाकू विमानों से सीधे जुड़ सकेंगे – जंग में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा.

भारत की चिंता क्या है?

एक्सपर्ट का कहना है कि ये भारत के लिए चिंता की बात है. क्योंकि- Link-16 जैसी संवेदनशील तकनीक पाकिस्तान को अमेरिका-नाटो स्तर की सूचना और कमांड साझा करने की ताकत देगी. भारत के पास अभी Link-16 नहीं है. हम रूसी और इजरायली सिस्टम इस्तेमाल करते हैं. 2019 बालाकोट हमले के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 के लिए स्पेयर पार्ट्स तक रोक दिए थे. अब अचानक इतना बड़ा पैकेज मंजूर करना कई सवाल खड़े करता है.

अमेरिका का जवाब

अमेरिका का कहना है कि यह बिक्री सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और विमानों की सुरक्षा के लिए है. कोई नया हथियार या मिसाइल नहीं दी जा रही. साथ ही, इस सौदे से अमेरिकी रक्षा तैयारियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा.

अब आगे क्या?

कांग्रेस के पास 30 दिन हैं मंजूरी रोकने के लिए, लेकिन आम तौर पर ऐसे सौदे पास हो जाते हैं. ठेका अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को मिलेगा. डिलीवरी 2026 से शुरू होने की उम्मीद है. पाकिस्तानी वायुसेना खुश है कि उसके पुराने F-16 को नई जिंदगी मिल गई. भारत सतर्क है और अपने राफेल, सुखोई-30 और आने वाले AMCA प्रोजेक्ट पर और तेजी से काम कर रहा है.

