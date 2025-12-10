scorecardresearch
 
Aaj ka Rashifal 11 दिसंबर 2025: मिथुन राशि वाले कार्य-व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Rashifal 11 दिसंबर 2025, Horoscope Today: साहस और पराक्रम बढ़ेगा. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों प्राप्त करेंगे.

मेष: मेष राशि के जातक तेज एवं संतुलित गति से लक्ष्यों को साधेंगे. मित्रों व परिचितों की मदद से आगे बढ़ने में आसानी होगी. आधुनिक विषयों में रुचि रहेगी. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में बेहतर बने रहेंगे. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. प्रतिभा से जगह बनाएंगे. कार्य प्रदर्शन संवार पर रहेगा. लोभ प्रलोभन से बचेंगे. जरूरी कार्यों को लंबित रखने से बचेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर कारोबार में शुभता बनाए रखेंगे.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: सिंदूरी

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. लाल पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. वचन पालन बनाए रखें.

वृष: वृष राशि के लोगों का वाणिज्यिक रुटीन बेहतर बना रहेगा. प्रबंधन के मामले संवरेंगे. सबका साथ और समर्थन पाएंगे. अपनों से जरूरी बात कहेंगे. सुखद पलों को साझा करेंगे. पारिवारिक संबंधों में असहजता से बचें. बड़ों की बात ध्यान से सुनें. अतिउत्साह में नहीं आएं. लाभ प्रतिशत संवार पर रहेगा. निजी गतिविधियों में रुचि रहेगी. जिम्मेदारों का सानिध्य रखेंगे. तालमेल बनाकर आगे बढ़ेंगे. लाभ बेहतर बना रहेगा. पैतृक पक्ष सहयोगी होगा. सहज बनें रहें. संवेदनशीलता बनाए रखेंगे. विनम्रता बढ़ाए रखें.

शुभ अंक: 2, 5 और 6

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. अहंकार से बचें.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों के सामाजिक मामलों में शुभता सहजता बढ़ी रहेगी. पेशेवर प्रयासों में तेजी लाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों का सम्मान करेंगे. कार्य व्यापार में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. साहस और पराक्रम बढ़ेगा. व्यर्थ चर्चाओं से बचेंगे. अनुभव और योग्यता का लाभ मिलेगा. सभी से सामंजस्य बनाए रखेंगे. प्रेम स्नेह के मामले बल पाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ेगा. तात्कालिक लक्ष्यों प्राप्त करेंगे. आवश्यक मामलों को गति देंगे. वाणिज्यिक में यात्रा सफल होगी. वाद संवाद पर जोर रहेगा. आलस्य का त्याग करें.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. प्रवचन सुनें.

कर्क: कर्क राशि के लोग घरेलु मामलों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. परिवार के लोगों का दिल जीतेंगे. साज संवार में रुचि रहेगी. बचत व बैंकिंग के मामलों में सक्रियता बढ़ाएंगे. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करीबियों से मेलजोल बढ़ाएंगे. अतिथि का सत्कार करेंगे. रक्त संबंधों को बढ़ावा मिलेगा. वाणिज्यिक कार्य आगे बढ़ाएंगे. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. हर्ष आनंद बढ़ेगा. तेजी रखेंगे. श्रेष्ठ कार्यों में आगे रहेंगे. सफलता से उत्साहित रहेंगे. परस्पर भरोसा बनाए रखेंगे. सभी से सद्व्यवहार रखेंगे.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: भगवा

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. साज संवार बनाए रखें.

सिंह: सिंह राशि के जातकों के चहुंओर तेजी बनी रहेगी. रिश्तों में सुधार के संकेत हैं. अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. सहकारिता का भाव बढ़ेगा. संबंधों का लाभ उठाएंगे. कामकाजी स्थिति संवरेगी. स्मरण शक्ति को बल मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे. बजट के अनुरूप जरूरी फैसले लेंगे. घर में सुख सौख्य बना रहेगा. समकक्ष भरोसा जीतेंगे. सफलता बढ़ाने में मदद मिलेगी. लक्ष्य पाने पर जोर रहेगा. नीति-रीति का पालन करेंगे. साहस पराक्रम से सभी प्रभावित होंगे. रचनात्मक विषयों पर फोकस बढ़ेगा. प्रियजनों का आगमन होगा.

शुभ अंक: 1, 3 और 5

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. सृजन पर फोकस बढ़ाएं.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को आवश्यक मामलों में ढिलाई न बरतनी चाहिए. रुटीन कार्यों को समय पर पूरा करें. जल्दबाजी व अनदेखी में महत्वपूर्ण विषय प्रभावित हो सकते हैं. रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. यात्रा पर जा सकते हैं. संबंधों के प्रति संवेदनशीलता बनी रहेगी. करीबियों का साथ सहयोग मिलेगा. व्यवसायिक गलतियां करने से बचें. बहस विवाद में न पड़ें. व्यवस्था व अनुशासन बनाए रहें. दान धर्म बनाए रहें. न्यायिक मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नीति नियमों का पालन बनाए रखें. सफलता का प्रतिशत साधारण रहेगा.

शुभ अंक: 2, 3 और 5

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. विनम्र बने रहें.

तुला: तुला राशि के जातकों की सभी के साथ सहजता व विश्वसनीयता बढ़ेगी. शैक्षिक गतिविधियों में सक्रियता रखेंगे. विभिन्न शुभकार्यों में उत्साह दिखाएंगे. वातावरण में अनुकूलन रहेगा. इच्छित कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. जिम्मेदारियों को हरसंभव निभाएंगे. सामंजस्य पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. वातावरण की अनुकूलता लाभ उठाएंगे. कार्य व्यापार अपेक्षा से अच्छा रहेगा. व्यवसाय में इच्छित उपलब्धियां बनेंगीं. प्रतिभा प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. नवाचार पर जोर देंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. प्रेम पक्ष मजबूत होगा.

शुभ अंक: 2, 5, 6

शुभ रंग: वासंती

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सहकार रखें.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में प्रभावपूर्ण प्रदर्शन बनाए रखना चाहिए. साख सम्मान बढ़ा हुआ रहेगा. प्रबंधन व पैतृक संस्कारों पर जोर देंगे. परिवार के लोगों का आदर सत्कार बढ़ाएंगे. करियर व्यवसाय में मामलों को गति देंगे. पेशेवर पक्ष मजबूत बना रहेगा. चहुंओर सुख सौख्य और साज-संवार बने रहेंगे. कार्य विस्तार पर जोर होगा. लिखापढ़ी में पक्के बनेंगे. लेनदेन में पहल का भाव रहेगा. प्रशासकीय मामलों में गति आएगी. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. आशंकाओं से मुक्त रहेंगे.

शुभ अंक: 3 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. उत्साह से काम लें. --

धनु: धनु राशि के जातकों को कार्य व्यापार में उन्नति और विस्तार के प्रयास बढ़ाए रखने चाहिए. वाणिज्यिक चर्चाओं को गति मिलेगी. लाभकारी योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. भाग्य की प्रबलता से इच्छित परिणाम पाएंगे. आर्थिक पक्ष बेहतर रहेगा. हर्ष उत्साह से कार्य करेंगे. अपनों के साथ आनंद से समय बीतेगा. सभी से सामंजस्य रखेंगे. विभिन्न स्त्रोतों से लाभ बनेगा. प्रभाव में वृद्धि बनी रहेगी. जिम्मेदारों और वरिष्ठों का सहयोग रहेगा. इच्छित परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. बड़प्पन का भाव रखेंगे.

शुभ अंक: 2 और 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. व्रत संकल्प बनाए रखें.

मकर: मकर राशि के लोगों को जल्दबाजी में कार्य करने की आदत को त्यागना चाहिए. व्यवस्थित ढंग से योजनानुसार विभिन्न कार्य आगे बढ़ाएं. निजी मामलों में दबाव की स्थिति रह सकती है. पारिवारिक आयोजनों में शामिल होंगे. कार्य व्यापार में अतिरिक्त सावधानी बनाए रखेंगे. अनुशासन और अनुपालन पर जोर बढ़ेगा. यात्रा में सतर्कता बनाए रखें. विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. धूर्त की बातों में नहीं आएं. स्वास्थ्य का ध्यान रखें. सूझबूझ से काम लें. नीति नियम व व्यवस्था में विश्वास बनाए रखें. संकोच बना रहेगा.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: पीतांबरी

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान व प्रयोग बढ़ाएं. दबाव में न आएं.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों की साझा मामलों में सकारात्मकता बढ़ेगी. घर परिवार में सुख का संचार बना रहेगा. औद्योगिक लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखेंगे. अपनों के सहयोग से कार्य पूरे करेंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. नीति नियमों पर फोकस रहेगा. पहल करने से बचें. व्यवस्था का उल्लंघन नहीं करेंगे. विनम्रता से काम निकालेंगे. सहजता सरलता से आगे बढ़ेंगे. लोगों से तालमेल बढ़ाएंगे. वाणी व्यवहार में मिठास रहेगी. लाभ के अवसर बेहतर बनेंगे. साझेदारी के प्रयास फलेंगे. सहकार में सफल होंगे.

शुभ अंक: 2, 5 और 8

शुभ रंग: पीतवर्ण

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान बढ़ाएं. सतर्कता रखें.

मीन: मीन राशि के लोगों को आर्थिक मामलों में ठगी से बचना चाहिए. आवश्यक कार्यों को समय पर पूरा करें. लोगों से भेंटवार्ता में सहजता बनाए रखें. कार्यक्षेत्र में समकक्षों से तालमेल रखेंगे. परिस्थिति अनुरूप प्रयास बनाए रहेंगे. श्रमशील बने रहेंगे. आर्थिक प्रयास सहज रहेंगे. सेवा क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. नियम अनुशासन पर बल देंगे. चर्चा संवाद और भेंटवार्ता में नियंत्रण रखेंगे. अनुशासन और मेहनत से कार्य व्यापार संवारेंगे. महत्वपूर्ण संवाद में संकोच बना रहेगा.

शुभ अंक: 2 और 5

शुभ रंग: केले के समान

आज का उपाय: श्रीहरि भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मीजी की पूजा वंदना वंदना करें. पीली वस्तुओं का दान प्रयोग बढ़ाएं. कर्मठ बनें.

---- समाप्त ----
