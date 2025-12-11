scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 11 December 2025: धनु राशि वाले चर्चाओं में बने रहेंगे बेहतर, जानें अन्य राशियों का हाल

Aaj ka Love Rashifal 11 December 2025 (लव राशिफल): मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन व भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय बने रहेंगे.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. भावनात्मक संवाद प्रभावपूर्ण रहेगा. रिश्तों में भरोसा रखेंगे. समकक्षों का साथ पाएंगे. मन के मामले सकारात्मक बनेंगे. संबंध मजबूत होंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. खुशियों को साझा करेंगे. बहस से बचें. भावनात्मक प्रदर्शन पर अंकुश बढ़ाएं.

वृष: वृष राशि के लोगों के मन के मामले साधारण रहेंगे. रिश्तों में बड़प्पन बनाए रखें. सहजता से आगे बढ़ें. संबंधियों को समय दें. जरूरी बातें कहने में पहल बनाए रखेंगे. संबंधों में मतभेद उभर सकते हैं. मित्रों से भेंट होगी. जिद में न आएं. घर से करीबी बढ़ेगी. सकारात्मक विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. प्रियजनों का सम्मान करेंगे.

मिथुन: मिथुन राशि के जातक परिवार के लोगों के साथ सुख सौख्य साझा करेंगे. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. सहज चर्चाओं में शामिल होंगे. विनम्र रहेंगे. सभी से सामंजस्य रखेंगे. सबका साथ और विश्वास पाएंगे. अतिथि का आदर सत्कार करेंगे. मन के मामलों में फोकस बढ़ेगा. संबंधों में सहजता संतुलन रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Budh Nakshatra Parivartan 2025
शनि के नक्षत्र में बुध, 20 दिसंबर तक चांदी काटेंगे इन 3 राशियों के लोग 
कन्या राशि वाले न्यायिक मामलों में रहेंगे सजग, जानें अन्य राशियों का हाल 
मिथुन राशि वाले कार्य-व्यापार में अपेक्षित परिणाम पाएंगे, जानें अन्य राशियों का हाल 
Tips for success and health on important days
आज के लिए सक्सेस मंत्र और उपाय क्या?  
Worship lord kartikeya on shashthi tithi for blessings
आज षष्ठी तिथि है पर क्या करें क्या न करें? 

कर्क: कर्क राशि के लोगों के स्वजनों का घर आगमन बना रहेगा. योग्यजन उचित प्रस्ताव पाएंगे. सबका आदर सम्मान बनाए रखेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. अपनों को सरप्राइज करेंगे. स्वजनों के साथ सुखद समय बिताएंगे. संबंध बल पाएंगे. मन के मामले संवरेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों को प्रेम स्नेह को बढ़ावा मिलेगा. परिवार के लोगों से सहजता सकारात्मकता बढ़ेगी. संवाद संचार बेहतर बने रहेंगे. भावनात्मक विषयों में तालमेल बनाए रखेंगे. प्रियजनों से मुलाकात होगी. सभी की भावनाओं का आदर सम्मान करेंगे. रिश्तों में शुभता बनाए रखेंगे. संबंधों में विश्वास बढ़ेगा.

कन्या: कन्या राशि के लोगों को करीबियों की बातों को अनसुना न करना चाहिए. औरों कमियों को उजागर करने से बचें. धैर्य से रिश्ते संवारें. मित्रों संग सहजता रखें. प्रेम स्नेह में सहजता रहेगी. स्वजनों से सकारात्मकता बढ़ाएं. आवश्यक चर्चा से जुड़ें. भावनात्मक पक्ष साधारण रहेगा. व्यक्तिगत प्रयासों में नियमितता बनी रहेगी.

तुला: तुला राशि के जातकों के घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. अपनों की खुशी बढ़ाने के प्रयास बनाए रखेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रेम स्नेह के मामले संवार पर रहेंगे. रिश्ते घनिष्ठ होंगे. जिद में नहीं आएंगे. परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे. मुलाकात प्रभावी रहेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोगों को मन की बात अपनों से कह पाना चाहिए. प्रेम संबंधों में सहयोग और सामंजस्य बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास से निजी संबंध मजबूत होंगे. रिश्तों को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. प्रियजनों के समक्ष जरूरी बात कहेंगे. वादा निभाने में आगे रहेंगे. मित्रों और करीबियों की खुशी बढ़ेगी.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों को भावनात्मक चर्चाओं को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाना चाहिए. मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं. रिश्ते मजबूत रहेंगे. मित्रों का साथ समर्थन व भरोसा जीतेंगे. सुखद पल साझा करेंगे. सहयोग की भावना बनाए रखेंगे. प्रियजन विश्वसनीय रहेंगे. प्रेम में सहज सक्रिय बने रहेंगे. औरों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.

मकर: मकर राशि के लोगों के निजी मामले मिश्रित बने रहेंगे. घर परिवार के विषय सामान्य रहेंगे. प्रियजनों के साथ वक्त बिताएं. मन के मामले साधारण रहेंगे. पहल करने से बचें. संबंधों व व्यवहार में धैर्य बढ़ाएंगे. परिजनों के साथ सुखद पल बनेंगे. मैत्री पूर्ववत् बनी रहेगी. धोखेबाजों से सतर्क रहें.

कुंभ: कुंभ राशि के जातकों को भावनात्मक पहल बनाए रखनी चाहिए. पारिवारिक मामलों को बढ़ावा देंगे. प्रियजनों से नजदीकी बढ़ेगी. निजी संबंधों को महत्व देंगे. मित्रगण साथ सहयोग बनाए रहेंगे. रिश्ते सामान्य बने रहेंगे. सहनशीलता बनाए रखेंगे. परिवार के लोग सहयोग देंगे. आपसी परामर्श से कार्य करेंगे.

मीन: मीन राशि के लोगों को मन की बात कहने में धीरज बनाए रखना चाहिए. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. अपनों का मान सम्मान रखेंगे. अन्य की भावनाओं का आदर करें. वादा वचन निभाएं. सबकी खुशी में शामिल होंगे. प्रेम संबंधों में भरोसा रखें. मन के मामले सहज व संतुलित रहेंगे. रिश्तों में विनम्रता से काम लेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement