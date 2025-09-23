scorecardresearch
 

Feedback

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मोरक्को में खोली पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री, आर्मर्ड व्हीकल का उत्पादन शुरू

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने मोरक्को के बेरेचिद में पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री खोली. यह व्हाप 8x8 बख्तरबंद वाहन बनाने के लिए है. उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के मंत्री ने किया. DRDO के साथ साझेदारी में बनी 20,000 वर्ग मीटर की यह मोरक्को की सबसे बड़ी फैक्ट्री है.

Advertisement
X
इसी बख्तरबंद वाहन का निर्माण मोरक्को की टाटा फैक्ट्री में हो रहा है. (Photo: DRDO)
इसी बख्तरबंद वाहन का निर्माण मोरक्को की टाटा फैक्ट्री में हो रहा है. (Photo: DRDO)

भारत की टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड (टीएएसएल) ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने मोरक्को के बेरेचिद शहर (कैसाब्लांका इलाके) में अपनी पहली विदेशी रक्षा प्रोडक्शन यूनिट का उद्घाटन किया. यह फैक्ट्री व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 8x8 (व्हाप 8x8) नामक आधुनिक बख्तरबंद वाहन बनाने के लिए बनी है.

उद्घाटन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मोरक्को के राष्ट्रीय रक्षा प्रशासन के मंत्री अब्देलतीफ लौदी ने किया. दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. यह भारत की किसी निजी कंपनी की पहली विदेशी रक्षा फैक्ट्री है. इससे भारत की डिजाइन और उन्नत लड़ाकू वाहन बनाने की क्षमता दुनिया को दिखाई गई. फैक्ट्री डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) के साथ साझेदारी में बनी है.

यह भी पढ़ें: गाजा और ईरान से जंग के बीच इजरायल ने 14 अरब डॉलर के हथियार बेचे... यूरोपीय देश बने सबसे बड़े खरीदार

सम्बंधित ख़बरें

china fujian takeoff landing
चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान पर 3 तरह के विमानों के टेकऑफ-लैंडिंग कराई, Video 
Russia Su-57 India Joint Production
रूस ने भारत को Su-57 फाइटर जेट बेचने का प्रस्ताव दिया, देश में उत्पादन भी होगा 
BSF School of Drone Warfare
BSF का पहला ड्रोन कमांडो बैच तैयार... ड्रोन वॉरफेयर स्कूल में हुई है ट्रेनिंग 
Israel sell record weapon
गाजा और ईरान से जंग के बीच इजरायल ने 14 अरब डॉलर के हथियार बेचे  
Tejas Mk-1A Maiden Flight
तेजस एमके-1ए का 13वां विमान उड़ा... पहली उड़ान की पूरी कहानी 

फैक्ट्री की खासियतें: 20000 वर्ग मीटर का विशाल क्षेत्र

फैक्ट्री 20,000 वर्ग मीटर में फैली हुई है. यह मोरक्को की सबसे बड़ी रक्षा उत्पादन इकाई है. टाटा ने मोरक्को सरकार के साथ अनुबंध किया है, जिसमें व्हाप 8x8 वाहनों का उत्पादन और डिलीवरी शामिल है. पहली डिलीवरी अगले महीने से शुरू हो जाएगी. अच्छी बात यह है कि फैक्ट्री समय से तीन महीने पहले शुरू हो गई. उत्पादन भी चल पड़ा है.

Advertisement

TASL Morocco Defence Facility

इस फैक्ट्री से सीधे और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हुई हैं. सप्लायरों का मजबूत नेटवर्क बना है, जो महत्वपूर्ण तकनीकें ला रहे हैं. फैक्ट्री में उत्पादन के बाद रखरखाव की सुविधा भी है. सहायक कंपनियां महत्वपूर्ण हिस्से और तकनीकें सप्लाई कर रही हैं.

सीईओ का बयान: भारत-मोरक्को साझेदारी का नया अध्याय

टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर सुकर्ण सिंह ने कहा कि भारत की निजी रक्षा कंपनी की पहली विदेशी उत्पादन इकाई है. हम दोस्त देशों को भारत में डिजाइन की गई रक्षा तकनीकें उपलब्ध कराना शुरू कर रहे हैं. कैसाब्लांका के पास यह रक्षा फैक्ट्री का उद्घाटन भारत-मोरक्को औद्योगिक साझेदारी का नया अध्याय खोलता है.  

यह भी पढ़ें: तेजस एमके-1ए का 13वां विमान उड़ा... पहली उड़ान की पूरी कहानी

व्हाप 8x8: क्या है यह आधुनिक बख्तरबंद वाहन?

व्हाप 8x8 को डीआरडीओ और टाटा ने मिलकर विकसित किया है. यह एक आधुनिक, मॉड्यूलर बख्तरबंद प्लेटफॉर्म है, जो गतिशीलता, सुरक्षा और मिशन के हिसाब से बदलाव की सुविधा देता है. इसमें हाई-पावर इंजन, स्वतंत्र सस्पेंशन और सेंट्रल टायर इन्फ्लेशन सिस्टम है, जो ऑफ-रोड पर अच्छा प्रदर्शन करता है. इसकी बॉडी मजबूत मोनोकोक हल से बनी है, जो गोलियों और माइंस से बचाव करती है. 

TASL Morocco Defence Facility

इसमें रिमोट वेपन स्टेशन (मानव या बिना मानव के), एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल (एटीजीएम) क्षमता, पानी में चलने की सुविधा और कई भूमिकाओं के विकल्प हैं. जैसे- इन्फैंट्री फाइटिंग व्हीकल (आईएफवी), आर्मर्ड पर्सनल कैरियर (एपीसी), रेकॉनिसेंस, कमांड, मोर्टार कैरियर और एंबुलेंस. यह विभिन्न मिशनों के लिए बहुमुखी भूमि-युद्ध समाधान देता है.

Advertisement

भविष्य की योजनाएं: मोरक्को आर्मी के बाद अफ्रीका में निर्यात

शुरुआत में यह फैक्ट्री रॉयल मोरक्कन आर्मी की जरूरतें पूरी करेगी. बाद में यह अफ्रीका के दोस्त देशों को निर्यात करेगी. इससे भारत की रक्षा निर्यात क्षमता बढ़ेगी. मोरक्को में स्थानीय उद्योग को मजबूती मिलेगी. टाटा जैसी कंपनियां अब न सिर्फ भारत, बल्कि दुनिया भर में रक्षा तकनीक साझा कर रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    एशिया कप 2025 शेड्यूल
    Advertisement