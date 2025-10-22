scorecardresearch
 

जंग के बीच हैकर्स ने चुरा ली दुश्मन देश के किलर ड्रोन्स की जानकारी, मच सकता है कत्लेआम

रूस के किलनेट ग्रुप ने यूक्रेन की सेना के ड्रोन की गोपनीय तकनीकी जानकारी चुरा ली. ब्रेव1, यूएसएफ और मिनिस्ट्री से 1500+ मैन्युफैक्चरर्स की डॉक्यूमेंटेशन लीक हुई. स्कैट, गोर, जुज, टॉर, आर्केंजेल स्वॉर्ड जैसे मॉडल्स की डिटेल्स मिलीं. यह युद्ध में यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा है.

रूसी हैकर्स का समूह किलनेट ने यूक्रेन के ड्रोन मार्केट प्लेस की पूरी जानकारी चुरा ली है. (Photo: Representational/Getty)
रूस के एक हैकिंग ग्रुप ने यूक्रेन की सेना के लिए बने ड्रोन की महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारी हासिल कर ली है. इस ग्रुप का नाम किलनेट है. ग्रुप के एक सदस्य ने अपना नाम किलमिल्क बताया है. उन्होंने रिया नोवोस्ती एजेंसी को यह बात बताई. यह खबर यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि ड्रोन युद्ध में बहुत इस्तेमाल होते हैं.

कैसे हुई हैकिंग? 

किलमिल्क ने कहा कि यूक्रेन की सरकार ने ब्रेव1 और यूएसएफ नाम की संस्थाओं के जरिए पूरे देश में 1500 से ज्यादा ड्रोन बनाने वाली कंपनियों को खुला मौका दिया था. ब्रेव1 एक सरकारी प्रोजेक्ट है जो युद्ध के लिए नई तकनीक विकसित करता है. यूएसएफ एक स्टार्टअप फंड है जो युवा उद्यमियों को पैसे और मदद देता है.

यह भी पढ़ें: 'कसम सिंदूर की...', पाकिस्तान को डराने वाले INS विक्रांत पर पीएम मोदी ने क्या कहा

लेकिन किलनेट ग्रुप को इससे फायदा हो गया. किलमिल्क ने बताया कि हमारा एक गुप्त एजेंट यूक्रेन के ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में काम करता है. उसने सारी सीमाएं तोड़ दीं. हमें सभी ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर प्रोडक्ट्स की पूरी डॉक्यूमेंटेशन लीक कर दी. ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्ट्री यूक्रेन की एक सरकारी संस्था है जो डिजिटल और तकनीकी बदलावों का काम देखती है.

Russina Hackers Hit Ukraine

इस हैकिंग से किलनेट को यूक्रेन आर्म्ड फोर्सेस के सबसे बड़े मार्केटप्लेस पर बिकने वाले ड्रोन की सारी तकनीकी डिटेल्स मिल गईं. मार्केटप्लेस का मतलब है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां सेना के लिए सामान खरीदा-बेचा जाता है.

कौन-कौन से ड्रोन की जानकारी चुराई गई?

हैकर्स ने कई मॉडल के ड्रोन की परफॉर्मेंस डिटेल्स हासिल कीं. इनमें स्पीड, रेंज, कैमरा क्वालिटी और हथियार सिस्टम जैसी बातें शामिल हैं. कुछ मुख्य ड्रोन के नाम इस प्रकार हैं...

  • स्कैट (Skat): एक छोटा और तेज ड्रोन.
  • गोर (Gore): युद्ध के लिए इस्तेमाल होने वाला.
  • जुज (Juj): हल्का और आसानी से उड़ाने वाला.
  • टॉर (Tor): मजबूत बॉडी वाला. 
  • आर्केंजेल स्वॉर्ड (Archangel Sword): तलवार जैसा नाम, शायद हमला करने के लिए.
  • दाविंची (DaVinci): स्मार्ट टेक्नोलॉजी वाला.
  • आयरन स्काई (Iron Sky): आसमान पर कंट्रोल करने के लिए.
  • फ्रर्ट सेटस (Frirt Cetus): समुद्री या जटिल इलाकों के लिए.
  • एफ7 (F7): तेज उड़ान वाला.
  • पिक्सेल (Pixel): कैमरा पर फोकस वाला.
  • सिरको (Sirko): रिकॉनिसेंस (जासूसी) के लिए.
  • हर्मीस (Hermes): लंबी दूरी तय करने वाला.
  • एफपीवी कॉम्प्लेक्स क्रूक (FPV Complex Crook): फर्स्ट पर्सन व्यू वाला, जो पायलट को सीधे देखने देता है.

और भी कई मॉडल की जानकारी मिली है. ये ड्रोन यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इस्तेमाल करती है. इनकी तकनीकी डिटेल्स दुश्मन के हाथ लगना यूक्रेन के लिए खतरा है.

Russina Hackers Hit Ukraine

किलनेट ग्रुप कौन है?

किलनेट एक रूसी साइबर अटैक ग्रुप है. ये ज्यादातर पश्चिमी देशों और यूक्रेन के खिलाफ हमले करता है. ग्रुप का दावा है कि ये रूस की तरफ से काम करता है. पहले भी इसने यूरोप के बिजली ग्रिड और हवाई अड्डों पर हमले किए हैं. किलमिल्क इस ग्रुप का एक प्रमुख सदस्य है, जो सोशल मीडिया पर अपनी बातें शेयर करता रहता है.

यूक्रेन का क्या जवाब?

अभी तक यूक्रेन सरकार ने इस खबर पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह लीक युद्ध की रणनीति बदल सकती है. ड्रोन की कमजोरियां पता चलने से रूस इन्हें आसानी से नष्ट कर सकता है. यूक्रेन को अब अपनी सिक्योरिटी मजबूत करनी होगी.

