रूस की खतरनाक न्यूक्लियर पनडुब्बी खबरोवस्क लॉन्च, अमेरिका-नाटो में चिंता

रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए एक नया कदम उठाया है. खबरोवस्क नाम की एक नई न्यूक्लियर पनडुब्बी लॉन्च की है. ये पनडुब्बी 'पोसाइडन' न्यूक्लियर ड्रोन को ले जाने के लिए बनी है, जिसे 'कयामत का मिसाइल' भी कहा जाता है. ये ड्रोन इतना खतरनाक है कि ये तटीय देशों को मिटा सकता है. ये लॉन्च रूस की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का बड़ा कदम है.
खबरोवस्क एक भारी न्यूक्लियर-पावर्ड मिसाइल क्रूजर है. ये पूरी तरह से पानी के नीचे चलने वाली पनडुब्बी है, जो रूस की नौसेना के लिए बनी है. इसका डिजाइन रूस के सेंट्रल डिजाइन ब्यूरो ऑफ मरीन इंजीनियरिंग रुबिन ने किया है.
यह भी पढ़ें: हिरोशिमा में गिरे बम से 100 गुना ताकतवर, दुनिया के 80% तटीय शहर रेंज में... खतरनाक है पुतिन का पोसाइडन
सबसे खास बात ये है कि ये पनडुब्बी पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन का कैरियर बनेगी. पोसाइडन को नाटो कैनियन कहता है. ये कोई साधारण टॉरपीडो नहीं, बल्कि एक न्यूक्लियर-पावर्ड अंडरवॉटर ड्रोन है. ये बहुत तेज रफ्तार से चल सकता है. इसकी स्पीड 186 km/hr है. गहरे समुद्र में और महाद्वीपों के बीच की दूरी तय कर सकता है. रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये ड्रोन रेडियोएक्टिव सुनामी पैदा कर सकता है, जो तटीय इलाकों को तबाह कर दे.
यह भी पढ़ें: रेडिएशन रिस्क से चेर्नोबिल जैसा खतरा... पुतिन की नई मिसाइल ट्रंप के लिए क्यों बड़ी चुनौती है?
ये लॉन्च शनिवार रात को हुआ. जगह थी सेवमाश शिपयार्ड्स, जो सेवरोडविंस्क शहर में है. रूसी डिफेंस मिनिस्टर आंद्रेई बेलौसोव ने खुद इस समारोह की अगुवाई की. रूसी नेवल चीफ एडमिरल अलेक्जेंडर मोइसेयेव और शिपबिल्डिंग के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे.
बेलौसोव ने टीवी पर कहा कि आज हमारे लिए एक बड़ा दिन है. खबरोवस्क नाम की ये भारी न्यूक्लियर पनडुब्बी सेवमाश के स्टर्न से लॉन्च हो रही है. सेवमाश शिपयार्ड्स पहले भारत के लिए आईएनएस विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर को अपग्रेड कर चुका है. लॉन्च के बाद पनडुब्बी को टेस्टिंग के लिए तैयार किया जाएगा.
खबरोवस्क को बनाने में रूस ने कमाल किया है. आइए, इसके मुख्य फीचर्स समझें...
पिछले हफ्ते रूस ने पोसाइडन का सफल टेस्ट किया था. इससे पहले बुरेवेस्तनिक मिसाइल का भी टेस्ट हुआ. ये सब रूस की न्यूक्लियर ताकत को दिखाने के लिए हैं.
आज के समय में समुद्री जंगें बढ़ रही हैं. यूक्रेन युद्ध के बीच रूस अपनी नौसेना को मजबूत कर रहा है. खबरोवस्क जैसी पनडुब्बी से...