scorecardresearch
 

Feedback

उत्तर कोरिया ने दागी परमाणु हथियारों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल, जापान और दक्षिण कोरिया अलर्ट

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को एक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे जापान और दक्षिण कोरिया दोनों ने कन्फर्म किया है. मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर समुद्र में गिरी और किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है.

Advertisement
X
जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से दागी गई और करीब 450 किमी तक गई. (File Photo: AP)
जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से दागी गई और करीब 450 किमी तक गई. (File Photo: AP)

जापान सरकार ने बताया है कि उत्तर कोरिया ने एक मिसाइल दागी है जो एक बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है. जापान कोस्ट गार्ड ने जानकारी दी है कि यह मिसाइल समुद्र में गिरी और फिलहाल किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने कहा कि उत्तर कोरिया की मिसाइल से किसी भी नुकसान का कोई सबूत अब तक नहीं मिला है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को परमाणु हथियारों से लैस एक शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे टोक्यो और सियोल दोनों ने कन्फर्म किया है. यह मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) के बाहर समुद्र में जाकर गिरी. जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने मीडिया से कहा कि मिसाइल EEZ से बाहर गिरी है. यह क्षेत्र जापान के तट से 200 नौटिकल मील (लगभग 370 किलोमीटर) तक फैला हुआ है.

जापान और दक्षिण कोरिया ने दी जानकारी

सम्बंधित ख़बरें

सबसे Powerful परमाणु बम किसके पास? जानें... 
Rahul Gandhi Hydrogen Bomb
राहुल के 'सियासी हाइड्रोजन बम' से पहले जान लीजिए क्या होता है असल वाला हाइड्रोजन बम 
most powerful nuclear bomb
सबसे पावरफुल परमाणु बम किसके पास? क्या US दुनिया को 150 बार मिटा सकता है 
Kim jong un and donald trump
पड़ोसी देश पहुंचने वाले हैं ट्रंप, उधर किम जोंग ने दे दी क्रूज मिसाइल वाली वॉर्निंग, क्या बढ़ेगा तनाव? 
Trump का एशिया दौरा: Malaysia में दिखाए डांस मूव्स 

जापान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मिसाइल उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट से दागी गई, जो पूर्व दिशा में लगभग 450 किलोमीटर तक गई. वहीं दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उसने इस लॉन्च को तुरंत ट्रैक किया. उनके मुताबिक मिसाइल चीन की सीमा के पास उत्तर-पश्चिम इलाके से दागी गई और करीब 700 किलोमीटर तक उड़ान भरी. सियोल ने कहा कि उसने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर इसकी जानकारी साझा की.

Advertisement

लगातार मिसाइल परीक्षण कर रहा उत्तर कोरिया

28 अक्टूबर को उत्तर कोरिया ने परमाणु-सक्षम समुद्र से दागी जाने वाली क्रूज मिसाइलों का परीक्षण किया था, जो एक तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को संदेश माना गया. उस समय ट्रंप टोक्यो में प्रधानमंत्री ताकाइची से मुलाकात कर रहे थे. इससे एक हफ्ता पहले, और ताकाइची के प्रधानमंत्री पद संभालने के अगले दिन, उत्तर कोरिया ने कई शॉर्ट-रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थीं.

हो सकती है ट्रंप और किम की मुलाकात

शुक्रवार का यह लॉन्च ट्रंप की इंडो-पैसिफिक यात्रा के बाद हुआ, जिसमें वे जापान और दक्षिण कोरिया भी गए थे. इस दौरान ट्रंप ने कहा था कि वे उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन से मिलने के लिए तैयार हैं और इसके लिए प्रतिबंधों में ढील देने या यात्रा बढ़ाने पर भी विचार कर सकते हैं. हालांकि यह मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी ने इस हफ्ते कहा कि ट्रंप और किम के बीच एक संभावित शिखर बैठक की संभावना बनी हुई है, जो शायद मार्च के बाद हो सकती है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव लाइव
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement