scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

इजरायली कंपनी की अडानी ग्रुप के साथ डील, जल्द मिलेंगी हजारों LMG-कार्बाइन

इजरायल की IWI कंपनी भारत को 2026 की शुरुआत से 40 हजार लाइट मशीनगन (LMG) की पहली खेप देगी. साथ ही 1.70 लाख नई कार्बाइन की सप्लाई भी जल्द शुरू होगी. अडानी ग्रुप के साथ मिलकर मेक इन इंडिया के तहत बनेंगी. अरबेल स्मार्ट तकनीक पर भी बात चल रही है.

Advertisement
X
ये है इजरायली LMG नेगेव, जल्द ही ये भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथ में दिखेगी. (Photo: Pixabay)
ये है इजरायली LMG नेगेव, जल्द ही ये भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के हाथ में दिखेगी. (Photo: Pixabay)

इजरायल की मशहूर हथियार कंपनी Israel Weapon Industries (IWI) ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत (2026 जनवरी-फरवरी) से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को पहली खेप में हजारों नई लाइट मशीनगन (LMG) सप्लाई करना शुरू कर देगी. कंपनी के CEO शुकी श्वार्ट्ज ने बताया कि ये हथियार मेक इन इंडिया के तहत ही भारत में बनेंगे और सप्लाई होंगे.

तीन बड़े कॉन्ट्रैक्ट – सब भारत के लिए

40000 लाइट मशीनगन (LMG)  

  • पिछले साल ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है.  
  • सारी टेस्टिंग, ट्रायल और सरकारी जांच पूरी हो चुकी है.  
  • प्रोडक्शन का लाइसेंस भी मिल गया है.  
  • पहली खेप 2026 की शुरुआत में आएगी.  
  • पूरा कॉन्ट्रैक्ट 5 साल में पूरा होगा लेकिन कंपनी इसे जल्दी भी कर सकती है.

यह भी पढ़ें: Su-57 पर रूस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, जानें- कितना अहम है ये फाइटर जेट

सम्बंधित ख़बरें

Swadeshi Su-57 Fighter Jets Nashik
राफेल-AMCA से होगी Su-57 फाइटर जेट्स की जुगलबंदी... एयरफोर्स में जुड़ेंगे 5 स्वदेशी स्क्वॉड्रन! 
S-500 air defence system
क्या भारत में बनेगा S-500 एयर डिफेंस सिस्टम? जानिए S-400 से कितना ज्यादा एडवांस है 
Putin's important offer to India before his visit
भारत ने पुतिन के दौरे से पहले ही क्यों किया ब्रह्मोस कॉम्बैट लॉन्ग वर्जन मिसाइल का परीक्षण? 
Sapperscout 2.0 Major Rajprasad RS
बारूदी सुरंग खोजेगा, जासूसी करेगा... सेना के मेजर ने बनाया देसी मल्टी-यूटिलिटी रोबोट 
fab-3000 glide bomb
पूरा एयरबेस कर सकता है तबाह... FAB-3000 बम, जो रूस दे सकता है भारत को 

1.70 लाख नई कार्बाइन राइफल (CQB Carbine)  

Israel Weapon Light Machine Guns India

  • यह बहुत बड़ा टेंडर है. इसमें पहला नंबर भारत फोर्ज को मिला है.  
  • IWI को 40% हिस्सा (यानी करीब 1,70,000 राइफलें) मिलेगा.  
  • अभी कॉन्ट्रैक्ट पर अंतिम हस्ताक्षर होने वाले हैं – इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में फाइनल हो जाएगा.  
  • 60% भारत फोर्ज बनाएगी, 40% अडानी ग्रुप की कंपनी PLR सिस्टम्स बनाएगी.

दुनिया की सबसे एडवांस्ड अरबेल तकनीक  

Advertisement
  • यह एक कंप्यूटरीकृत हथियार सिस्टम है.   
  • सैनिक का निशाना जैसे ही सही जगह पर लगता है, हथियार अपने आप एक सेकंड में सटीक गोली चला देता है.  
  • अभी भारत के साथ शुरुआती बातचीत चल रही है.  
  • अगर भारत ने हां कहा तो इजरायल और भारत मिलकर यहीं बनाएंगे.  
  • इसका लोकल प्रोडक्शन भी PLR सिस्टम्स करेगी.

यह भी पढ़ें: बारूदी सुरंग खोजेगा, जासूसी करेगा... सेना के मेजर ने बनाया देसी मल्टी-यूटिलिटी रोबोट

गृह मंत्रालय के साथ भी अच्छे रिश्ते

CEO शुकी श्वार्ट्ज ने कहा कि हम भारत के गृह मंत्रालय (MHA) की कई एजेंसियों – CRPF, BSF, NSG, राज्य पुलिस – के साथ लगातार काम कर रहे हैं. पिस्टल, राइफल, मशीनगन की छोटी-छोटी खेपें हर साल देते हैं. हर साल दसियों हजार हथियार भारत को सप्लाई करते हैं.ॉ

Israel Weapon Light Machine Guns India

मेक इन इंडिया पर पूरा भरोसा

IWI कंपनी उन शुरुआती विदेशी कंपनियों में है जिन्होंने मेक इन इंडिया को सबसे पहले सपोर्ट किया. अब अडाी ग्रुप के साथ मिलकर कानपुर में बड़ा प्लांट लगा रही है. यहीं पर ये सारी LMG, कार्बाइन और भविष्य में अरबेल सिस्टम भी बनेंगे.

यूरोप ने कुछ हथियार रोक दिए, इजरायल ने कहा – हमें कोई फर्क नहीं!

हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों ने इजरायल को हथियार सप्लाई रोक दी है. इस पर शुकी श्वार्ट्ज ने कहा कि हम पहले से ही आत्मनिर्भर हैं. हमारा अपना पूरा सप्लाई चेन है. भारत जैसे दोस्त देशों को हम बिना रुके हथियार देते रहेंगे.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एक बार में पूरा एयरबेस कर सकता है तबाह... उस बम की है ये ताकत, जो रूस दे सकता है भारत को

भारत-इजरायल डिफेंस रिश्ते और मजबूत

पिछले 10 साल में इजरायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है. स्पाइक मिसाइल, हेरॉन ड्रोन, बराक-8 डिफेंस सिस्टम के बाद अब छोटे हथियारों में भी इजरायल नंबर-1 पार्टनर बनता जा रहा है. अगले साल से भारतीय सैनिक और पैरा-मिलिट्री फोर्स के हाथों में इजरायल की बनी ये नई LMG और कार्बाइन दिखेंगी – वो भी मेड इन इंडिया के टैग के साथ.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement