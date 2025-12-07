इजरायली कंपनी की अडानी ग्रुप के साथ डील, जल्द मिलेंगी हजारों LMG-कार्बाइन

इजरायल की मशहूर हथियार कंपनी Israel Weapon Industries (IWI) ने कहा है कि वह अगले साल की शुरुआत (2026 जनवरी-फरवरी) से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों को पहली खेप में हजारों नई लाइट मशीनगन (LMG) सप्लाई करना शुरू कर देगी. कंपनी के CEO शुकी श्वार्ट्ज ने बताया कि ये हथियार मेक इन इंडिया के तहत ही भारत में बनेंगे और सप्लाई होंगे.
40000 लाइट मशीनगन (LMG)
1.70 लाख नई कार्बाइन राइफल (CQB Carbine)
दुनिया की सबसे एडवांस्ड अरबेल तकनीक
CEO शुकी श्वार्ट्ज ने कहा कि हम भारत के गृह मंत्रालय (MHA) की कई एजेंसियों – CRPF, BSF, NSG, राज्य पुलिस – के साथ लगातार काम कर रहे हैं. पिस्टल, राइफल, मशीनगन की छोटी-छोटी खेपें हर साल देते हैं. हर साल दसियों हजार हथियार भारत को सप्लाई करते हैं.ॉ
IWI कंपनी उन शुरुआती विदेशी कंपनियों में है जिन्होंने मेक इन इंडिया को सबसे पहले सपोर्ट किया. अब अडाी ग्रुप के साथ मिलकर कानपुर में बड़ा प्लांट लगा रही है. यहीं पर ये सारी LMG, कार्बाइन और भविष्य में अरबेल सिस्टम भी बनेंगे.
हाल ही में कुछ यूरोपीय देशों ने इजरायल को हथियार सप्लाई रोक दी है. इस पर शुकी श्वार्ट्ज ने कहा कि हम पहले से ही आत्मनिर्भर हैं. हमारा अपना पूरा सप्लाई चेन है. भारत जैसे दोस्त देशों को हम बिना रुके हथियार देते रहेंगे.
पिछले 10 साल में इजरायल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर बन चुका है. स्पाइक मिसाइल, हेरॉन ड्रोन, बराक-8 डिफेंस सिस्टम के बाद अब छोटे हथियारों में भी इजरायल नंबर-1 पार्टनर बनता जा रहा है. अगले साल से भारतीय सैनिक और पैरा-मिलिट्री फोर्स के हाथों में इजरायल की बनी ये नई LMG और कार्बाइन दिखेंगी – वो भी मेड इन इंडिया के टैग के साथ.