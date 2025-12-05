बारूदी सुरंग खोजेगा, जासूसी करेगा... सेना के मेजर ने बनाया देसी मल्टी-यूटिलिटी रोबोट

भारतीय सेना के इंजीनियर्स कोर के मेजर राजप्रसाद आर.एस. ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है. सिर्फ 2 साल में उनकी 12वीं इनोवेशन तैयार हो गई है. उसमें से 4 पहले ही सेना में शामिल हो चुकी हैं.
इस बार उन्होंने देश का पहला पूरी तरह स्वदेशी मल्टी-यूटिलिटी अनमैन्ड ग्राउंड व्हीकल (UGV) बनाया है – नाम रखा है - सैपरस्काउट वर्जन 2.0. यह कोई साधारण रोबोट नहीं, बल्कि एक चलता-फिरता बहादुर सैनिक है जो कई खतरनाक काम कर सकता है.
मतलब एक ही रोबोट को अलग-अलग काम के लिए तैयार किया जा सकता है.
यह पहला UGV है जो पूरी तरह भारतीय सेना के अंदर ही डिजाइन और बनाया गया है. न कोई विदेशी पार्ट, न कोई विदेशी तकनीक. मेजर राजप्रसाद और उनकी टीम ने 7 इंजीनियर रेजिमेंट की वर्कशॉप में ही इसे तैयार किया.
सेना के बड़े अधिकारी कह रहे हैं- सैपरस्काउट 2.0 आने वाले समय का फ्यूचर सैनिक है. मेजर राजप्रसाद ने साबित कर दिया कि भारतीय दिमाग दुनिया में बेस्ट है. अब जल्द ही सैपरस्काउट 2.0 हमारे जवानों के साथ बॉर्डर पर ड्यूटी देगा.