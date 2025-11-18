दिल्ली से 6913 KM दूर क्या कर रहे हैं इंडियन एयरफोर्स के राफेल, सुखोई फाइटर जेट

फ्रांस के दक्षिण-पश्चिम इलाके मोंट-डे-मार्सां एयरबेस पर भारत और फ्रांस की वायुसेना का संयुक्त अभ्यास ‘गरुड़ 25’ जोर-शोर से चल रहा है. यह दोनों देशों के बीच 8वां गरुड़ अभ्यास है. सोमवार दोपहर भारतीय वायुसेना ने सोशल मीडिया पर पहली तस्वीरें शेयर कीं. उनमें भारत का शक्तिशाली Su-30MKI और फ्रांस का सबसे एडवांस्ड राफेल एक साथ आसमान में उड़ते दिख रहे हैं.
10 नवंबर को भारतीय वायुसेना का दल फ्रांस पहुंचा. साथ ले गए...
यह भी पढ़ें: क्या राफेल बदलेगा यूक्रेन-रूस युद्ध की दिशा, 100 जेट की फ्रांस से डील, पुतिन के पास इसकी क्या काट?
भारतीय पायलट Su-30MKI उड़ा रहे हैं, फ्रांसीसी पायलट राफेल उड़ा रहे हैं. दोनों मिलकर कर रहे हैं...
ये सब असली युद्ध जैसे हालात में हो रहा है ताकि दोनों सेनाएं एक-दूसरे से सीखें और भविष्य में बेहतर तालमेल से लड़ सकें. रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह अभ्यास दोनों वायुसेनाओं के बीच दोस्ती, ज्ञान का आदान-प्रदान और लड़ाई की क्षमता को बढ़ाता है.
यह भी पढ़ें: यहां कभी हुआ करती भरी-पूरी बस्ती, आज सिर्फ खंडहर... बमबारी ने कर दिया सबकुछ तबाह, Photos
HAL अब और 72 नए Su-30MKI बनाने की तैयारी कर रहा है ताकि हमारी वायुसेना और मजबूत हो.
भारत के पास पहले से 36 राफेल जेट हैं. अब जब हमारे Su-30MKI और फ्रांस के राफेल एक साथ उड़ रहे हैं, तो यह साफ दिखाता है कि दोनों देशों का रक्षा सहयोग कितना गहरा हो गया है. अभ्यास अभी कई दिन चलेगा. आसमान में जब ये दोनों शेर एक साथ दहाड़ते हैं, तो दुनिया देख रही है – भारत की वायुसेना कितनी तैयार और कितनी ताकतवर है.