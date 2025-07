भारत बनाने जा रहा 900 KM से ज्यादा रेंज वाला सुसाइड ड्रोन... पिनाका बनाने वाली कंपनी भी रेस में

भारत अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए एक नई तकनीक पर काम कर रहा है. देश अब 900 किमी से अधिक रेंज वाले सुसाइड ड्रोन (Loitering Munition) विकसित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. यह ड्रोन न केवल दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है, बल्कि इसमें विस्फोटक लोड करके उसे एक हथियार के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

इस परियोजना में नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड (Solar Industries India Limited) सबसे आगे है, जो पिनाका रॉकेट सिस्टम बनाने वाली कंपनी के रूप में जानी जाती है.

सुसाइड ड्रोन क्या है?

सुसाइड ड्रोन एक तरह का मानवरहित हवाई वाहन (UAV) है, जो अपने लक्ष्य पर हमला करने के बाद खुद नष्ट हो जाता है. इसे लॉयरिंग म्यूनिशन (Loitering Munition) भी कहा जाता है, क्योंकि यह हवा में लंबे समय तक मंडराकर सही समय पर हमला करता है.

इसमें विस्फोटक भरा होता है. यह ड्रोन दुश्मन के ठिकानों, टैंकों या रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. भारत का यह नया ड्रोन 900 किमी से ज्यादा दूरी तक मार कर सकता है, जो इसे क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा.

