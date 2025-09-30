समंदर में अमेरिका का दम निकालने की तैयारी में चीन... जानिए क्यों खास है Type 004 एयरक्राफ्ट कैरियर

29 सितंबर 2025 को चीनी सैन्य विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि चीन ने अपना चौथा विमानवाहक पोत Type 004 बनाना शुरू कर दिया है. यह न्यूक्लियर पावर से चलने वाला जहाज अमेरिकी नौसेना के Ford-class का सीधा मुकाबला करने के लिए बना है. इससे इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शक्ति संतुलन बदल सकता है. यह जहाज चीन की नौसेना को मजबूत बनाएगा.

Type 004 की खासियतें: बड़ा और शक्तिशाली

Type 004 का वजन 1,10,000 से 1,20,000 टन होगा. यह एक सुपरकैरियर है. निर्माण दलाई शिपयार्ड में शुरू हो चुका है. सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला कि जहाज का ढांचा और कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम बन रहा है. लंबाई 330 से 340 मीटर होगी. यह Fujian (Type 003) से थोड़ा लंबा है.

इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है, जो विमानों को तेजी से उड़ान भरने में मदद करेगा. हेलीपैड फ्लैट होगा. यह CATOBAR सिस्टम पर चलेगा, जो विमानों को कैटापल्ट से लॉन्च करेगा. इससे ज्यादा विमान ले जा सकेगा.

हवाई ताकत: 90 से ज्यादा विमान

Type 004 पर 90 से ज्यादा विमान रखे जा सकेंगे. इनमें J-15T हेवी स्ट्राइक फाइटर (24-30), J-35 स्टील्थ जेट (20 से ज्यादा), KJ-600 एयरबोर्न वार्निंग प्लेटफॉर्म और ड्रोन शामिल होंगे. अमेरिकी Ford-class पर 75 विमान होते हैं, जैसे F-35C स्टील्थ फाइटर, E-2D हॉकआई और EA-18G ग्रोलर.

Type 004 की हवाई ताकत संख्या पर जोर देगी. यह हाई-टेंपो सॉर्टी (उड़ानें) जेनरेट करेगा. हेलिकॉप्टर, ड्रोन और स्टील्थ जेट्स से हमले आसान होंगे.

न्यूक्लियर पावर: अनलिमिटेड रेंज

यह चीन का पहला न्यूक्लियर विमानवाहक पोत होगा. इसमें दो प्रेशराइज्ड वॉटर रिएक्टर लगेंगे, जो 450-500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगे. इससे जहाज को रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. लंबी दूरी तक चल सकेगा. अमेरिकी Ford-class में दो A1B रिएक्टर हैं, जो 700 मेगावाट से ज्यादा देते हैं. यह पावर कैटापल्ट, रडार और भविष्य के हाई-एनर्जी हथियारों के लिए इस्तेमाल होगी. चीन की नौसेना अब पैसिफिक, इंडियन ओशन तक पहुंच सकेगी.

पुराने चीनी कैरियर्स से तुलना

चीन के पहले तीन विमानवाहक पोत...

लियाओनिंग (Type 001): सोवियत Kuznetsov का रिफिटेड वर्जन. स्की-जंप लॉन्च, स्टीम पावर. 36-44 विमान, ट्रेनिंग के लिए.

सोवियत Kuznetsov का रिफिटेड वर्जन. स्की-जंप लॉन्च, स्टीम पावर. 36-44 विमान, ट्रेनिंग के लिए. शांडोंग (Type 002): घरेलू बनाया, लेकिन STOBAR सिस्टम. 305 मीटर लंबा, सीमित क्षमता.

घरेलू बनाया, लेकिन STOBAR सिस्टम. 305 मीटर लंबा, सीमित क्षमता. फुजियान (Type 003): इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, फ्लैट डेक. 60-70 विमान, लेकिन कन्वेंशनल पावर. 316 मीटर लंबा.

Type 004 इनसे बड़ा कदम है. न्यूक्लियर पावर और कैटापल्ट से यह वेस्टर्न कैरियर्स जैसा बनेगा. लंबाई, हैंगर स्पेस और लॉजिस्टिक्स बेहतर होंगे.

अमेरिकी Ford-class से मुकाबला

दोनों जहाज 1,00,000 टन से ज्यादा के हैं. EMALS कैटापल्ट, न्यूक्लियर पावर. Ford-class 160 सॉर्टी प्रति दिन कर सकता है. Type 004 भी ऐसा ही लक्ष्य रखता है. लेकिन अमेरिका के पास ज्यादा अनुभव है – डेक ऑपरेशन, लॉजिस्टिक्स और कमांड.

Type 004 को Type 055A डिस्ट्रॉयर, Type 054B फ्रिगेट और Type 095 सबमरीन एस्कॉर्ट करेंगे. यह अमेरिकी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जैसा बनेगा.

रणनीतिक असर: इंडो-पैसिफिक में बदलाव

यह जहाज अमेरिकी नौसेना को चुनौती देगा. अमेरिका के पास सुपरकैरियर्स की बादशाहत रही. लेकिन चीन का तेज विकास गैप कम कर रहा. Type 004 से चीन की पावर प्रोजेक्शन बढ़ेगी – फ्लीट एयर डिफेंस, सी कंट्रोल. पीयर एडवर्सरी (बराबर दुश्मन) से संघर्ष में उपयोगी.

चीन की नौसेना अब ब्लू-वॉटर (महासागरीय) बनेगी. अमेरिका को नया प्रतिद्वंद्वी मिलेगा. इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा चिंताएं बढ़ेंगी. Type 004 चीन की नौसेना का नया अध्याय है. यह तकनीकी छलांग है. लेकिन ऑपरेशनल सफलता पर निर्भर करेगा.

