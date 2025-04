चीन ने फोड़ा परमाणु बम से खतरनाक हथियार, 2 kg का Bomb पैदा करता है 1000 डिग्री तापमान... भारत के लिए खतरा

चीन ने हाल ही में एक शक्तिशाली नॉन-न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है, जो युद्ध की तकनीक में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है. यह बम मैग्नीशियम हाइड्राइड नामक एक ठोस हाइड्रोजन सामग्री का उपयोग करता है, जो इसे पारंपरिक न्यूक्लियर बम से अलग बनाता है.

ये गैर-परमाणु हाइड्रोजन बम पारंपरिक एटम बम से अलग है. इसमें फ्यूजन या फिशन रिएक्शन नहीं होते. न ही अंतरराष्ट्रीय न्यूक्लियर ट्रीटी का उल्लंघन होता है. चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि ये बम कम लागत में, कम रेडिएशन के साथ ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है. यानी चीन के पास एटम बम से खतरनाक हथियार आ गया है.

नॉन-न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम की विशेषताएं

विस्फोटक शक्ति: यह बम 1000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाला आग का गोला बनाता है, जो सामान्य TNT विस्फोट की तुलना में 15 गुना अधिक समय तक रहता है.

छोटा आकार: इस बम का वजन केवल 2 kg है, जो इसे छोटे आकार में भी जबरदस्त शक्ति प्रदान करता है.

स्वच्छ ऊर्जा: यह बम रेडियोधर्मी कचरा नहीं छोड़ता है, जो इसे पारंपरिक न्यूक्लियर बम से अलग बनाता है.

वैश्विक सैन्य संतुलन पर प्रभाव

नई सैन्य रणनीतियां: यह बम युद्ध की तकनीक में एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जो पारंपरिक न्यूक्लियर हथियारों पर आधारित रणनीतियों को बदल सकता है.

वैश्विक सुरक्षा: इस बम के उपयोग से वैश्विक सुरक्षा के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, खासकर अगर यह तकनीक अन्य देशों या संगठनों के हाथ लगती है.

🚨Update: Chinese researchers have successfully tested a non-nuclear hydrogen bomb that created a sustained fireball, far outperforming traditional explosives, the South China Morning Post has reported.



In an article on Sunday, the newspaper cited the researchers’ study… pic.twitter.com/ekdAlfLBHV