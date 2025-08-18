तेलंगाना में पाकिस्तानी नागरिक के पास मिला वोटर आईडी कार्ड, माधवी लता ने लगाए गंभीर आरोप

Pakistani Citizen have Voter ID Telangana: भाजपा नेता और लथम्मा फाउंडेशन, लोपामुद्रा चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी माधवी लता ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बड़ा आरोप लगाया है. उनका कहना है कि तेलंगाना में एक पाकिस्तानी नागरिक के पास वोटर आईडी होना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है.



माधवी लता ने अपनी X पोस्ट में लिखा है कि फहीद अकील गोंडल 1998 में अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी मां, दो भाइयों और एक बहन के साथ भारत आए थे, क्योंकि उनकी मां तेलंगाना की एक हैदराबादी मुस्लिम हैं. वे दीर्घकालिक वीज़ा (LTV) पर भारत आए और तब से हैदराबाद में रह रहे हैं.

उन्होंने लिखा कि भारतीय कानूनों के अनुसार, ऐसे वीज़ा केवल 6 महीने के लिए जारी किए जाते हैं और राज्य सरकार और स्थानीय पुलिस उपायुक्त की सिफ़ारिश पर गृह मंत्रालय को भेजे जाने पर उन्हें बार-बार बढ़ाया जाना चाहिए. 1998 से, यह परिवार इसी व्यवस्था के तहत भारत में रह रहा है.

ऐसे की धोखाधड़ी

माधवी लता का आरोप है कि इस परिवार ने राजनीतिक संरक्षण (कांग्रेस/बीआरएस समर्थन) के ज़रिए तेलंगाना में फ़र्ज़ी वोटर आईडी कार्ड हासिल किए. फहीद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया, खुद को छात्र बताते हुए, और उत्तर प्रदेश से फ़र्ज़ी प्रमाण पत्र जमा किए. संबंधित विश्वविद्यालय ने बाद में पुष्टि की कि उसने वहां कभी पढ़ाई नहीं की.

दरअसल, फ़हीद 2010 से हैदराबाद के हाई-टेक सिटी में काम कर रहा है, जहां उसे अच्छी तनख्वाह मिल रही है. उसने एक शादीशुदा हिंदू महिला को भी लव जिहाद के नाम पर फंसाया और उससे लगभग ₹30 लाख ठग लिए.

Advertisement

भाई-बहन भी बराबर के भागीदार

मोहम्मद अकील → फ़र्ज़ी वोटर आईडी.

बिलाल अकील → फ़र्ज़ी वोटर आईडी.

गजना अकील (बहन) → जारी की गई वोटर आईडी.

साल 2024 में, जब शिकायत दर्ज कराई गई, तो चुनाव आयोग ने मामले की जांच की और तेलंगाना में 5-5.5 लाख फ़र्ज़ी वोट हटा दिए. हालांकि, हैरानी की बात यह है कि ये लोग 2018 से ही वोट डाल रहे थे और 2025 में भी मतदाता सूची में बने हुए हैं.

यह सिर्फ़ एक परिवार की बात नहीं है. कांग्रेस, बीआरएस और एआईएमआईएम सरकारों की मदद से, इस तरह की धोखाधड़ी रोहिंग्या, पाकिस्तानी, अल्जीरियाई, केन्याई और अन्य लोगों तक फैल गई है, जिन्हें तेलंगाना में आश्रय और फर्जी दस्तावेज मुहैया कराए गए थे. ऐसे लोग देश के अंदर विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं.

माधवी ने जताई गंभीर चिंता

ये समूह मादक पदार्थों की तस्करी, फर्जी पहचान पत्र बनाने और चुनावी धोखाधड़ी में शामिल हैं, जो सीधे तौर पर भारत के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा हैं.

माधवी लता की मांग

उन्होंने कहा कि फहीद अकील गोंडल की भारतीय नागरिकता तत्काल रद्द की जाए. गृह मंत्रालय यानि सीबीआई द्वारा व्यापक जांच की जाए. इस गठजोड़ को अंजाम देने वाली राजनीतिक ताकतों और अधिकारियों की सख्त जवाबदेही हो. यह केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा और भारत के लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा का मामला है. प्रमाण संलग्न हैं-

Advertisement

Pakistani with Voter ID in Telangana | 🚨 Serious National Security Concern 🚨



Faheed Akeel Gondal came to India in 1998 along with his mother, two brothers, and one sister, after the death of his father, since his mother is a Hyderabadi Muslim from Telangana. They entered India… pic.twitter.com/eXOBlPWo4s — Kompella Madhavi Latha (@Kompella_MLatha) August 18, 2025

क्या है पूरा मामला?

बंजारा हिल्स में पाकिस्तानी व्यक्ति के विवाहेतर संबंध का पर्दाफाश हुआ तो सच सामने आ गया. असल में बंजारा हिल्स स्थित माउंट बंजारा कॉलोनी में एक पाकिस्तानी नागरिक फहद से जुड़ा एक घोटाला सामने आया है. हाईटेक सिटी की एक निजी कंपनी में काम करते हुए, फहद को कीर्ति नाम की एक महिला से प्यार हो गया. साल 2016 में, उसने कथित तौर पर कीर्ति को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए राजी किया और उसका नाम बदलकर दोहा फातिमा रख लिया. यह जोड़ा हैदराबाद में साथ रह रहा था.

हालांकि, फहद का उसी कंपनी की एक अन्य महिला के साथ विवाहेतर संबंध था. कीर्ति ने दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया और बाद में पुलिस को सूचित किया. फहद और संबंधित महिला दोनों को हिरासत में ले लिया गया.

कीर्ति के अनुसार, फहद 1998 में पाकिस्तान से भारत आया और हैदराबाद में बस गया. उसने आरोप लगाया कि वह पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अक्सर कमिश्नर कार्यालय जाता था, लेकिन उसे कभी कोई जानकारी नहीं दी. उसने न्याय की मांग करते हुए उस पर न केवल धर्म परिवर्तन और शादी के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया, बल्कि एक प्रेम संबंध बनाकर उसके साथ विश्वासघात करने का भी आरोप लगाया है.

---- समाप्त ----