रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार DIG के घर से मिला करोड़ों का कैश, कारोबारी की शिकायत पर CBI का एक्शन

पंजाब पुलिस के एक बड़े अफसर पर भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने शिकंजा कस दिया है. रूपनगर रेंज के डीआईजी (DIG) हरचरण सिंह भुल्लर को सीबीआई ने रिश्वतखोरी के मामले में रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने उनके मोहाली स्थित घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी की. सूत्रों के मुताबिक, उनके ठिकाने से करोड़ों रुपये का कैश बरामद हुआ है. फिलहाल नोटों की गिनती जारी है और सीबीआई हर पहलू पर नज़र रख रही है.

कारोबारी ने की थी शिकायत

पूरा मामला एक स्क्रैप डीलर की शिकायत से शुरू हुआ. यह शिकायत 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ सीबीआई दफ्तर में दर्ज कराई गई थी. कारोबारी का आरोप था कि डीआईजी भुल्लर उसे धमकाकर रिश्वत मांग रहे थे. शिकायत के अनुसार, भुल्लर ने कारोबारी के खिलाफ एक फर्जी मुकदमा दर्ज किया था और उसे खत्म करने के लिए 8 लाख रुपये की मांग की थी. इसी शिकायत के आधार पर सीबीआई ने पूरी कार्रवाई शुरू की.

रंगे हाथों पकड़े गए DIG

सीबीआई ने शिकायत मिलने के बाद 10 दिनों तक डीआईजी भुल्लर पर निगरानी रखी. जैसे ही कारोबारी ने रिश्वत की पहली किस्त – 5 लाख रुपये सौंपनी शुरू की, उसी वक्त सीबीआई की टीम ने छापा मारकर डीआईजी को गिरफ्तार कर लिया. जांच एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई चंडीगढ़ में उनके कार्यालय से की गई. इस मामले में एक बिचौलिए को भी हिरासत में लिया गया है जो डीआईजी और कारोबारी के बीच रिश्ता जोड़ने का काम कर रहा था.

हर महीने 5 लाख की मांग

जांच में यह भी सामने आया है कि डीआईजी भुल्लर सिर्फ एक बार रिश्वत नहीं बल्कि हर महीने 5 लाख रुपये की फिक्स डिमांड कारोबारी से कर रहे थे. आरोपी अफसर की यह हरकत कारोबारी को बेहद परेशान कर रही थी. आखिरकार तंग आकर उसने सीबीआई का दरवाज़ा खटखटाया. यह केस अब पंजाब पुलिस विभाग के लिए बड़ी बदनामी का कारण बन गया है, क्योंकि आरोपी अफसर विभाग में काफी प्रभावशाली पद पर थे.

सीबीआई टीम ने की पूछताछ

गिरफ्तारी के बाद सीबीआई की टीम ने चंडीगढ़, रोपड़ और मोहाली में डीआईजी के घर और दफ्तर पर एकसाथ रेड की. पंचकूला स्थित सीबीआई कार्यालय में उनसे घंटों पूछताछ हुई. बाद में उन्हें वापस चंडीगढ़ सीबीआई दफ्तर लाया गया. एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि भुल्लर के खिलाफ और कितने कारोबारी या लोग इस तरह की शिकायतें लेकर सामने आते हैं.

पंजाब पुलिस के अफसरों ने बनाई दूरी

इस बीच, पंजाब पुलिस के IG (मुख्यालय) सुखचैन सिंह गिल ने सीबीआई कार्यालय का दौरा किया. उन्होंने कहा कि जांच पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष रहेगी, इसलिए इस ऑपरेशन में पंजाब पुलिस का कोई अधिकारी शामिल नहीं था. राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. फिलहाल, सीबीआई टीम को मामले की हाई लेवल रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया गया है.

कौन हैं हरचरण सिंह भुल्लर?

डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर ने 27 नवंबर 2024 को रूपनगर रेंज में डीआईजी का चार्ज संभाला था. इससे पहले वे पटियाला रेंज में DIG रहे. उन्होंने ‘युद्ध नशेआं विरुद्ध’ (Yudh Nasheyan Virudh) नामक एंटी-ड्रग अभियान की अगुवाई की थी और उस समय उन्हें ईमानदार अफसरों की सूची में गिना जाता था. लेकिन अब उन्हीं पर रिश्वतखोरी का गंभीर आरोप है. DIG भुल्लर पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) मेहल सिंह भुल्लर के बेटे हैं और उन्होंने एक समय अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से जुड़े ड्रग केस की SIT जांच भी लीड की थी.

