Law and Order: जानें, कौन होता है ग्राम चौकीदार, कैसे करता है पुलिस की मदद?

किसी भी जिले (District) में कानून व्यवस्था (Law and Order) को दुरुस्त रखने की जिम्मेदारी (Responsibility) पुलिस (Police) के कंधों पर होती है. यही वजह है कि पुलिस की सबसे अहम इकाई पुलिस थाने (Police Station) होते हैं. थानों की जिम्मेदारी (Responsibility) अपने अधिकार क्षेत्र (your jurisdiction) में अपराध और अपराधियों पर नजर रखना होता है. ग्रामीण इलाकों (Rural areas) में भी थाने होते हैं. जहां पुलिस की मदद के लिए एक पद होता है ग्राम चौकीदार (village watchman), जिसे ग्राम प्रहरी (village guard) भी कहा जाता है. तो आइए जानते हैं कि आखिर ग्राम चौकीदार कौन होता है? और क्या काम करता है?

कौन होता है ग्राम चौकीदार (who is the village watchman)

ग्राम चौकीदार (village watchman) ऐसा शख्स होता है, जो एक तरह का सुरक्षाकर्मी (Security personnel) होता है. जिसकी तैनाती ग्राम स्तर (village level) पर की जाती है. गांव का क्षेत्र अगर बड़ा हो तो चौकीदारों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती हैं. आमतौर पर चौकीदार की तैनाती या नियुक्ति राज्य सरकार (State Government), जिला प्रशासन (District Administration) अथवा किसी प्राधिकरण (authority) द्वारा की जाती है.

ग्राम चौकीदार का काम (village watchman job)

पुलिस अधिनिमय 1861 की धारा 47 के मुताबिक ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व होगा. यानी वो अपने क्षेत्र की निगरानी करेगा. लोगों पर नजर रखेगा. वह अपने निर्धारित इलाके में अपराध और अपराधियों पर नज़र रखेगा. और प्राथमिकता के साथ अपराध और अपराधी को रोकने का काम भी करेगा.

उत्तर प्रदेश रेगुलेशन एक्ट (Uttar Pradesh Regulation Act) के अध्याय 9 (Chapter 9) में ग्राम चौकीदार के बारे में जानकारी मिलती है. जिसमें 89 से 99 तक के बिंदुओं में ग्राम चौकीदार यानी ग्राम प्रहरी के काम (work of village guard) को स्पष्ट किया गया है. जिसके अनुसार ग्राम चौकीदार अपने प्रभाराधीन (under charge) आने वाले गावों की देखरेख करेगा. अपराध और अपराधियों (crime and criminals) से जुड़ी सूचना संबंधित अधिकारियों (related officers) को देगा. यहां तक कि विधि के अनुसार (according to law) प्रदान किए गए प्राधिकार के तहत अपराधियों की गिरफ्तारी (arrest of criminals) भी करेगा.

चौकीदार का मानदेय और सुविधाएं (Honorarium and facilities)

अगर हम देश के सबसे राज्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में 65 हजार से ज्यादा चौकीदार हैं. जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में काम करते हैं. पहले उन सभी को राज्य सरकार की ओर से हर महीने में डेढ़ हजार रुपये का मानदेय मिलता था. लेकिन साल 2019 में यूपी सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2500 रुपये कर दिया. साथ ही चौकीदार को हर 10 वर्ष में नई साइकिल और उसकी देखरेख के लिए सालाना 600 रुपये का भत्ता भी देना शुरू कर दिया. इसके अलावा चौकीदारों को नई वर्दी, जूते, डंडा और सीटी दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है.

